舞茸蘑菇在北美市场前景诱人

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加拿大广播公司记者 布特乐Colin Butler报道说，其貌不扬的舞茸蘑菇maitake mushroom 正在成为Shogun Maitake Canada公司赚钱的主打产品。该公司在加拿大安大略省伦敦市设立了蘑菇温室种植场，以此为生产基地进军加拿大和美国市场。

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富有魅力的蘑菇

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说起这个舞茸蘑菇温室种植场，这还是安大略省伦敦市前市长冯塔纳Joe Fontana 访问日本的结果；当时冯塔纳邀请Shogun Maitake 公司总裁吉永奥拉来加拿大安大略省伦敦市设厂种舞茸蘑菇；只用了一年时间这个蘑菇种植场就建起来了。

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吉永奥拉告诉记者说，现在舞茸蘑菇的生长状况很好，一旦开始销售则会很快在北美市场打出一片土地。

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吉永奥拉之所以这么有信心是因为舞茸蘑菇在日本是非常受欢迎的魅力食品，不但味美而且具有增强身体免疫力、养生祛病的功效。

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舞茸蘑菇在日文中的意思是舞蹈蘑菇，相传多少年前几个日本的伐木工人和尼姑在森林里发现了美味的舞茸蘑菇后高兴的围着蘑菇挑起了舞。

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舞茸蘑菇实际上在世界许多国家的硬木森林中都有生长，比如橡树、榆树、枫树林就都是舞茸蘑菇喜爱的生长环境。

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吉永奥拉有几十年温室养殖舞茸蘑菇的经验 © CBC

日本专家

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吉永奥拉的专长是在实验室和温室环境里大规模养殖舞茸蘑菇，他在这方面已经有三十年的经验。

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在温室环境里舞茸蘑菇需要1百天的时间成熟。具体种植方法是，工人们将橡木片磨成锯末、将舞茸蘑菇孢子播入颗粒状的锯末混合物后倒入透明的塑料袋中，放入完全黑暗的温室中几个星期，以模拟初生的舞茸蘑菇要在地下没有光亮的环境中生活一段时间的自然生长阶段。

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当然了，温室空气的湿度和温度也是严格控制的，以模拟日本森林中舞茸蘑菇的生存环境。

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舞茸蘑菇的袍子在黑暗的温室环境中逐渐汲取透明塑料袋里橡木锯末中的养分、开始发芽长大，从深褐色变成白色，直到把整个透明塑料袋胀满。这就到了把舞茸蘑菇搬到模拟夏天日本森林环境的夏日温室 summer room的时候了。

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在模拟夏天森林环境的温室里生长两个月左右的时间、到舞茸蘑菇头已经撑破透明塑料袋长出来后，舞茸蘑菇就被搬到“夏末温室” late summer room 环境中。那里气温和湿度都低一些、光线亮一些、甚至还有徐徐的微风。舞茸蘑菇要在这里呆十天的时间。

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医疗保健功能？

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成熟的舞茸蘑菇有大卷心菜或小南瓜大小，可以在冰箱里放11天仍然保持新鲜。

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吉永奥拉表示他们生产的舞茸蘑菇将先供应给北美大城市的高档餐馆，因为这些餐馆现在要从日本进口舞茸蘑菇，新鲜度打了折扣。其次会供应给零售市场，吉永奥拉说他们养植的舞茸蘑菇的零售价格是35加元一个。

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吉永奥拉在密切关注科学家们对舞茸蘑菇增强人体免疫能力和抗癌效能研究的进展情况；如果科研结果能够证明舞茸蘑菇的医疗保健疗效，则舞茸蘑菇的市场会成倍的翻翻，那时他也要成倍的扩大在加拿大伦敦地区的温室蘑菇养殖能力。

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RCI with CBC

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