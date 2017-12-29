网上购物让快递公司生意兴隆

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

与不少实体商店经营困难的情况形成鲜明对照的是，网上销售火爆异常。网上销售火爆的直接结果是寄送网购商品的快递公司的生意非常兴隆。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

据汤森路透社Thomson Reuters报道，世界快递行业巨头UPS和FedEx承接了像亚马逊和沃尔玛这样零售业巨头的网购商品递送业务，而且也负责把消费者没有选中而退货的商品送回给出售公司。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

UPS说，2017年12月该公司每天处理的消费者退回的网购商品包裹每天超过1百万件、创了新纪录。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

FedEx公司也表示其在圣诞节和新年前快递业务高峰季节的包裹递送量创了记录；并透露有15%的网购商品被消费者退货、其中服装类商品的退货率达到30%。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

网购的火爆也让原来惨淡经营的加拿大邮局恢复了活力；该公司为了应对年底购物高峰期邮递包裹业务猛增的情况而增雇了3千名雇员、并增调了1千辆汽车用于投递业务。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

RCI with Thomson Reuters、CBC

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

欢迎合法转载，需注明作者、加广中文、www.rcinet.ca、微信ID:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada