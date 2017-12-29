打工者乐开花：2018安省猛发福利

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面临省选的安大略省自由党政府在2018年给选民们大撒金钱、派发红包。

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据加拿大广播公司记者Malone Mullin报道，从1月1日开始，安大略省最低工资将猛升2.4加元达到14加元、离安大略省自由党政府制定的把最低工资上调到每小时15加元的目标只有一步之遥。

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除了大幅度提高最低工资之外，安大略省政府还推出每个员工每年十天的员工紧急事务假、其中头两天是带薪假，而且禁止老板向使用带薪病假的雇员索要医生书面证明；此外25岁以下的安大略省居民被给予免除药费的优待。

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安省自由党政府劳动部长Kevin Flynn指出，上一次安大略省审议和修改劳动法还是上世纪90年代的事情，四分之一世纪以来世界变化巨大，安大略省的劳动法规也要与时俱进。

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虽然工会组织和维权组织对安大略省政府上述修改劳动法规的措施表示支持，但非政府研究机构Canadian Centre for Economic Analysis的研究报告认为，提高最低工资和福利待遇会使公司企业的经营成本明显上升，这可能会导致物价上涨和安大略省经济损失18万5千个就业岗位。

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