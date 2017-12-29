魁北克省这个周末还会更冷

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坏消息来了，魁北克人要充分做好心理准备，在这个跨年周末, 气温还要降得更低。
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与加拿大许多地区一样, 魁北克省正在遭受历史上少见的强大寒流, 根据加拿大环境部的信息, 在魁北克省的大部分地区, 低温加上寒风, 正在产生零下 30 到零下 38 摄氏度的的风冷效应。
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周末更冷
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环境报表示, 这种情况预计将会持续到下个星期 , 而且周末还会恶化。
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环境部同时警告说，如此低的温度, 皮肤若暴露在外会在几分钟内就被冻伤。
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本周早些时候，魁北克城已经发生了一名男子被冻死的情况。
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在蒙特利尔市，警方表示，警察们正在与卫生当局合作，寻找无家可归的人, 让他们进入避难所。
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CAA 忙极了
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对开车的人提供紧急援助服务的 CAA-Québec（魁北克汽车协会）表示, 几天来接到的电话大增.
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CAA-Québec表示, 星期四一天, 大概有 12,000 名开车的人因寒流而遇到问题,向 CAA 紧急求救。
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这个协会补充说，大约70% 至80%的问题, 是汽车发动不起来了。
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为了应对激增的需求, CAA 魁北克已经派出近1100辆汽车在公路上”巡逻” ，同时有约 200人在接听电话。
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水管冻住
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严寒不仅会对汽车有影响, 家里的水管被冻住也是冬季常常发生的问题.
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加拿大广播公司采访了水管工 Benjamin Lessard, 请他谈到如何预防以及如何应对。
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Benjamin Lessard 说, 首先, 房子里的温度应该保持在 21℃以上, 车库的温度应该保持在15 摄氏度左右。
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另外, 可以把冷水龙头以及浴缸的龙头轻轻拧开, 放一点水, 让龙头慢慢地滴水也是有帮助的。
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如果水管真被冻住了，Lessard 表示, 最好先给 911 打电话。
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他说, 消防部门来得比我们快，他们有所有需要的工具, 会来关闭你的水阀门。
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之后可以请水管工来处理
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如果已经有了漏水等导致的损坏, 则应该立即给自己的保险公司打电话。
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邮件延迟
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由于天气寒冷，加拿大邮局的递送邮件服务也会受到影响.
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加拿大邮局在这个星期对平原省份, 魁北克省，安大略省，纽芬兰和拉布拉多省都发出了通知。
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加拿大邮局说, 如果你没有按时收到邮件, 不用担心, 绝不止你一个, 许多客户的邮件都要晚到。
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加拿大邮局的发言人表示, 现在非常寒冷，我们要采取必要的预防措施，并保证所有邮递员的安全。
收听
（RCI with CBC）
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