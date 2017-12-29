埃及航空和庞巴迪的合同签了

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加拿大庞巴迪公司宣布，与埃及航空公司 EgyptAir 已经正式签署合同，埃及航空公司将从庞巴迪购买 12架 CS300 飞机，并有再增购 12 架的购买权。

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埃及航空公司于今年11月14日在迪拜航空展 （Dubai Air Show）期间与庞巴迪签署了这个购买飞机的意向书。

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庞巴迪公司说，这笔交易的价值约为11亿美元，如果埃及航空公司再购买12架，则价值将翻一番，达到22亿美元。

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伊拉克航空公司 Iraqi Airways、沙特阿拉伯海湾航空公司 Saudi Gulf 和海湾航空公司 Gulf Air 也都订购了庞巴迪的 C 系列飞机。

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© John Morstad/Bloomberg

庞巴迪商用飞机公司（Bombardier Commercial Aircraft）总裁 Fred Cromer 表示，埃及航空公司加入C系列大家族，是又一个具有里程碑意义的时刻。

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他说，C系列性能表现非常出色，业内人士认为 C 系列是同类客机中最好的，知名航空公司 – 埃及航空的订单再次证明了C系列的价值。

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（RCI with CBC，CP）

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