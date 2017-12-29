跨年庆祝：加拿大哪儿的酒店最贵？

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很多人会在跨年之际选择住进一家酒店，尽情享受香槟、美食，与亲朋好友欢庆一番。

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根据 Cheaphotels.org 对加拿大20个城市酒店做的一项调查，今年12月31日的酒店价格，BC省的滑雪胜地 Whistler 是全国最贵的地方，酒店平均 745加元一晚。

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第二贵的是魁北克城，12月31日的酒店价格平均为 414 加元一晚，排名第三的是尼亚加拉大瀑布，为 329 加元一晚。

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Quebec City © PC / JACQUES BOISSINOT

Whistler 酒店协会的主席萨德·哈桑（Saad Hasan）说，先别看价格，关键是基本上已经没房了，在跨年之际，当地的酒店已几乎全被定光。

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哈桑接着表示，不过，晚订的客人花高价，有的客人在去年庆祝圣诞新年的时候就订好了今年的房间，当然就便宜多了。

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他说，这就是经济学原则，越早计划，价格越优惠。

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加拿大广播公司报道说，到 Whistler 庆祝新年的人，大多数来自美国，其次是英国、德国和澳大利亚。

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（RCI with CBC）

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