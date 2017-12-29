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BC省姐妹被害：一个这样的父亲为何获准单独和孩子相处？

作者 吴薇 | china@rcinet.ca
星期五 29 十二月, 2017 , 暂无评论 ↓

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BC省奥克贝市的贝利姐妹（Chloe & Aubrey Berry）在圣诞节遇害。案发后，此案唯一的嫌疑人，她们的父亲安德鲁.贝利的过往被逐渐披露出来。孩子们的亲人和BC省儿童权益保护人士提出疑问：为什么这样一个人会被允许单独和孩子相处？他的劣迹和暴力倾向为什么没有引起主审法官足够的警惕？

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贝利有一次威胁说，如果不给他看儿童福利金的明细账的话，他就要“把房子炸掉”。BC省“中止暴力协会”负责人特蕾西.波蒂厄斯（Tracy Porteous）评论说，如果一个人喝得醉醺醺的开车上路，警察会立刻把他的车没收。但是一个人说要炸掉房子，而且他自己的两个孩子就住在这栋房子里，他为什么还能获得孩子的监护权呢？

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贝利姐妹的叔祖父弗兰克.科顿（Frank Cotton）更是认为，发生这起惨案完全是法庭造成的。贝利根本不应该被允许和孩子单独见面。法官又不是不了解情况，为什么看不到危险性？他还说，每次贝利来接姐妹俩，她们的母亲都很担心。

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市民在贝利姐妹遇害的公寓前放的花束和玩具。(Michael McArthur/CBC)

被杀害的姐妹俩，姐姐克洛伊6岁，妹妹奥布里4岁。她们的父母，安德鲁.贝利（Andrew Berry）和莎拉.科顿（Sarah Cotton）在一起生活四年后感情破裂。那是在2013年，算起来奥布里应该还不满一岁。

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“愤怒而疯狂”

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科顿后来在法庭上作证时说，那一年3月份，她父亲去世了。贝利自那以后就开始羞辱她，甚至当着孩子的面责骂她。如果正开车时发起脾气来，他就会横冲直撞，孩子们在车上他也不在乎。威胁要炸掉房子就是在那年9月发生的。科顿回忆说，他说这话时“看上去愤怒而疯狂”。

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几天后，两人在深夜里发生冲突，惊动了警察。在此后两个月中，科顿被禁止接近母女三人。11月中旬结案时，科顿签了“和平约束令”，由此获准和两个女儿相处一定时间。

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此后贝利两次受到BC省儿童家庭发展部的调查。一次是因为科顿发现小女儿奥布里头上出现斑块，一次是他被控“不当触摸”奥布里阴部。第二次调查后，他被建议去上关于育儿的课。

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主审法官认为他是个好父亲

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与此同时，贝利和科顿的抚养权争夺战一直在继续。今年5月底，BC省高院法官维多利亚.格雷（Victoria Gray）就此作出判决。她在判决书中写道，贝利在涉及到孩子的问题上表现出缺乏判断力，例如在她们面前说科顿的坏话，引起调查的不当触摸事件，以及“有时候和一个女儿同睡的做法”。

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但是尽管如此，她认为贝利是个会为女儿付出很多的好父亲，他的暴力行为“短暂而相对轻微”，让父女多多相处对孩子们最有利。她因此裁定，两个孩子主要由科顿照管，但是她们四分之三的周末时间和一半假日归贝利。

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按照这项裁决，贝利从12月24日中午起，有权和两个女儿共度二十四小时，也就是说，此后她们可以在他的住所过夜。

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(CHEK News)

12月25日下午5点过后，警察在奥克贝城东海边的一栋公寓里发现了姐妹俩的尸体。

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星期六（12月30日）晚7点，奥克贝市将在Willows Beach为她们举行烛光守夜活动。那里离案发公寓不远，是姐妹俩生前最喜欢去的海滩。

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（RCI with CBC, Bethany Lindsay, Briar Stewart, Deborah Wilson）

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