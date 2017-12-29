说好的全球变暖呢？特朗普借寒流嘲讽气候变化理论

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目前席卷加拿大的寒流也在美国东部造成反常低温天气。美国总统特朗普借此机会在推特上嘲讽说，东部可能迎来最冷的新年前夜，也许大家可以求助于说了那么久的全球变暖。

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特朗普一向对全球气温变暖持怀疑态度，甚至声称这是“中国编造出来的”。他发表这条推文后，一些科学家试图为总统先生做一点科普。加利福尼亚科学院负责人乔恩.弗里（Jon Foley）在推特上说：“即使这会儿特朗普大厦外面很冷，气候变化也是真实存在的。就像世界上确实存在饥饿，即使您刚吃完一个巨无霸。”

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华盛顿州民主党议员贾亚帕尔（Pramila Jayapal）则提醒说，今年美国出现创纪录高温和创纪录低温的比例大约是三比一。

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根据《自然气候杂志》上个月发表的一份研究报告，北美大陆的剧烈暴风雪和欧亚大陆寒流过去十年来频繁出现，其中一个重要原因是北极变暖加剧，影响大气环流运动。

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（RCI avec AFP et Radio-Canada）

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