生长迅速，不留疤痕：加拿大生物学家研究驯鹿角神奇的再生能力

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

提起驯鹿，孩子们都知道它们肩负着给圣诞老人拉车的重任。但是一组加拿大科学家正在研究的是驯鹿角神奇的生长速度和愈合能力，希望能从中发现治疗皮肤创伤和烧伤的新方法。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

卡尔加里大学的分子生物学家比尔纳斯吉（Jeff Biernaskie）介绍说，驯鹿角表皮“几乎是完美的”再生能力是他们在任何大型哺乳动物身上都没有观察到的。驯鹿角上的伤口可以在一个月之内彻底消失，不留下任何疤痕。新长出的皮肤有着完全正常的颜色和毛囊分布。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

CBC记者Tricia Lo报道说，比尔纳斯吉同时也是卡尔加里消防员烧伤治疗协会主席。他希望有一天能够把驯鹿角表皮的再生能力用来帮助人类皮肤加速愈合。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

驯鹿角的另一个特点是生长迅速。驯鹿不论雌雄，每年都要换角。旧鹿角在冬天脱落后，新鹿角迅速生长，最快可以达到每天长2公分。比尔纳斯吉说，驯鹿角的生长速度超过任何肿瘤和组织。更神奇的是，这么快的生长速度却不会引发肿瘤。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

他希望对驯鹿角细胞如何彼此协调所做的研究能够解开人体细胞为什么以及如何癌变的奥秘。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

（RCI with CBC， Tricia Lo）

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

欢迎合法转载，需注明作者、加广中文、www.rcinet.ca、微信ID:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada