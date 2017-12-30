Submitted by Geoffrey Rodriguez

照片：加拿大北极圈内生活之美！

作者 方华 | china@rcinet.ca
星期六 30 十二月, 2017 , 暂无评论 ↓

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在2017年快要结束时，加拿大广播公司北方节目部从听众和观众选送的照片中挑出了10张最美、最具加拿大北极圈居民生活特色的相片与大家分享。

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北极光

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submitted by Collin Goyman

最佳照片是耶洛奈夫的Collin Goyman凌晨1点拍摄的从飞机驾驶舱看到的在灿烂北极光夜空中飞行的照片。

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Submitted by Devon Manik

获得第二名的照片是努纳武特特区Resolute Bay居民Devon Manik拍摄的：被落日染成金黄色的云层中透出几块蓝色的天空，而地平线远方的暴风雪正在奔袭过来。

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Submitted by Julian Sheppard

第三名是白马市居民Julian Sheppard在McLean 湖边拍摄的冰雪覆盖的湖泊、远山和布满天穹的流光溢彩北极光的照片。

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Submitted by Pauloosie Kasudluak

北极熊

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第四名给了魁北克省北部因纽特人居住点 Inukjuak的Pauloosie Kasudluak拍摄的北极熊照片。这张钻进小木屋被雪堆挡住只露出脑袋的北极熊引发了人们很多的遐想。

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Submitted by Shann Kayaitok

获得第五名的照片是努纳武特Kugaaruk因纽特人定居点居民Shann Kayaitok拍摄的。照片里的一岁多刚会走的小孩浑身包裹的严严实实、拉着家长做的玩具小雪橇在冰天雪地的户外走路玩耍。

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Submitted by Fred Lemire

得第六名照片的是 Fred Lemire，他驾驶山地车好几个小时才找到几只他曾经见过一次的雪猫头鹰的幼鸟，并花了一个小时的时间给它们拍照。

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submitted by Minnie Clark

育空特区的摄影师Minnie Clark拍摄的小熊在野花丛中玩耍的照片获得第7名。

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巨石

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Submitted by Max Kalluk

第八名给了Max Kalluk拍摄的努纳武特特区Arctic Bay鬼斧神工的巨石照片。看看这巨石像不像一个巨大的裤子。

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submitted by Adil Syed

第9名是Adil Syed拍摄的登上驯鹿山Caribou Mountain后，与他一块登山的宠物狗一览众山小的情景。

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submitted by Martin Male

获得最美、最具加拿大北极圈居民生活特色相片第十名的是西北特区的Martin Male在Powder Point拍摄的夜空里银河与北极光交相辉映的照片。

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