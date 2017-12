爱德华·斯诺登没有闲着。他开发的App将任何Android手机变成实时监控

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站:www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

美国国家安全局举报人爱德华·斯诺登开发了一个新监视应用程序, Haven-“避风港”,帮助人们防止和检测电脑以及实物被“劫持”。

Haven是一个开源的应用程序,可以在任何Android手机上运行,特别是廉价和旧设备。它像监控系统一样运行,使用设备的摄像头、录音功能甚至加速计来检测移动并通知用户。

举个例子,你可以在你的笔记本电脑旁边的酒店保险箱里安装一个安卓设备。Haven-“避风港”可以设置为广播任何音频或移动,基本上如果有人打开保险箱,它会拍摄照片、录制音频和检测动作。警报可以通过短信,信号或基于Tor的网站发送。

它背后想法是,即使是有世界上最好的加密,一个设备本身是脆弱的。通过现场篡改照样可以监视你的加密设备 – 这也被称为“evil maid-邪恶的女仆”方法,因为就连酒店女佣可以访问你的设备。

该应用程序是由“守护者项目”,“新闻自由”和斯诺登开发的,为什么提供眼睛和耳朵,以防止或至少提高意识知晓设备是否被篡改。

“新闻自由”的成员Micah Lee帮助建立和测试应用程序。他承认该应用程序确实存在一些缺陷 – 例如如何保持通知信息持续上网;防止电池漏电和误报。但它为那些希望通过额外监视而放心的人提供了一些新的东西。除了帮助确保硬件安全外,它还可以有其他用途。

“Haven-‘避风港’还可以作为一个廉价的家庭或办公室安全系统来检测闯入或故意破坏,当你离开,定位手机发送给你的照片,当有人走在范围内。或者你可以用它来监测农村的野生动物,或者捕捉侵犯人权和失踪的证据。甚至做些更喜庆的事情…”

“When the lead developer explained the project to his young children, they found another use for it: ‘We’re going to catch Santa!’ ” https://t.co/Beangjk90g

— Edward Snowden (@Snowden) December 23, 2017