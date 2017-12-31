周末网络广播（2017年12月31日）

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本周报道精选

加拿大2017年政坛五件大事（方华）

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在2017年即将结束的时候，加拿大广播公司英语电视网“权力和政治”栏目组 和一些政治专家们一道遴选了2017年加拿大政坛的5件大事：自由党税改计划遇阻，NAFTA谈判不顺，大麻合法化，改善与土著人的关系，非法越境难民潮。

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一个魁北克大家庭的圣诞节（赵黎）

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© Radio Canada/ Pascal Robidas

在 2017 年的加拿大，有 9 个孩子的家庭绝对要算得上 “惊人”。这就是蒙特利尔西部 Saint-Lazare 市的格鲁（Groulx）一家，今年圣诞期间，加拿大广播公司的 Pascal Robidas 采访了这个引起诸多人好奇的大家庭。

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美国国家安全局举报人爱德华·斯诺登的新应用程序将任何Android手机变成一个监控系统 （沈二）

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加拿大2017年五大新闻人物（方华）

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© CBC

在2017年快结束的时候，加拿大广播公司英语电视网权力和政治节目组评选出本年度影响加拿大政坛的新闻人物：特朗普，莫诺，谢尔，辛格，弗里兰德，卡达尔。

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加拿大真冷啊，室外冰球都没法打了（赵黎）

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© Trevor Brine/CBC

加拿大的气象学家 Alexandre Parent 这个星期表示，强大的寒流覆盖了加拿大的平原省份、安大略省和魁北克省，而且正在往大西洋沿岸省份移动。最糟糕的是，这种极度寒冷的天气将一直持续到这个周末。

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一周图片报道

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