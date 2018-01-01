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新年后开始生效的新法规都有啥

作者 方华 | china@rcinet.ca
星期一 1 一月, 2018 , 暂无评论 ↓

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加拿大人辞别了2017迎来了2018年。新年伊始，加拿大人面对那些新法律、新规定呢？

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据加拿大广播公司记者Evan Dyer报道，2018年开始实行的新法规既有加税的、也有减税的。

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先看联邦政府的措施

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CBC

减税

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从1月份开始，加拿大小企业税的税率从10.5%下调到10%。自由党政府急于推出这一给小企业减税的措施，是因为其2017年秋季推出针对小企业和小公司的税改措施引起了强烈反弹，这是在大棒之后为了安抚小企业主而给出的胡萝卜。

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增税

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雇员支付的失业保险供款额度将增加6加元、雇主则要为每个雇员的失业保险项目多付13加元。

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政府对酒精饮料征收的消费税按通货膨胀幅度自动上调的措施从4月1日开始实施。

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到今年晚些时候才会生效的两个联邦法规会对加拿大人的生活带来明显的影响。一个是在今年夏天开始实行的大麻合法化；另一个是加拿大联邦政府要在2018年在全加拿大境内实行碳排放收税或收费的制度，如果省政府拿不出自己的碳排放收费措施、则联邦政府会强制推行联邦的碳排放收费措施。

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移民

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2018年1月2日，加拿大政府将重开儿女资助父母和祖父母家庭团聚移民的项目。由于名额有限，想资助自己父母移民加拿大的子女填好申请表后，联邦政府移民部们将用抽签的方式决定谁是幸运者。

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再看省政府

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2018年阿尔伯塔省的碳排放税从每吨20加元上调到30加元；省政府会给低收入家庭发放碳排放税补贴。

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从1月1日开始，安大略省最低工资从11.60加元猛升到每小时14加元，暂时成为加拿大最低工资最高的省份。但从10月1日开始，阿尔伯塔省的最低工资将从13.60加元猛升到15加元，从而领先加拿大各省的最低工资水平。

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安大略省在2018年还开始实行对25岁以下的年轻人免除药费和雇主不得要求请一天病假的雇员提供医生证明的措施。

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安大略省从1月份开始禁止黄牛党倒买倒卖音乐会、球赛入场券的行为；并规定转手出售入场券的加价不得超过50%。

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CBC

2018年安大略省禁止牙膏、洗发剂和美容产品中的微珠颗粒，因为微珠颗粒对海洋生物的生存带来威胁。

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加拿大个人所得税税率最高的省份魁北克省政府决定把最低档所得税税率从16%下调到15%。

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安大略和魁北克这两个加拿大人口第一和第二多的省份都将在2018年举行省选，这可能是这两个省政府都在给选民派发好处的原因。

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不列颠哥伦比亚省政府由于把纳税人要缴纳的公费医疗费降低了一半，所以要提高高收入者的所得税税率。

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新布伦瑞克省政府把二月份的第三个星期一定为法定带薪假日。

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