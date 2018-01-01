阿尔伯塔将对大部分酒驾者以罚代罪

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醉酒驾车在加拿大属于犯罪行为，但落实这个法规给司法系统带来很大负担；一些醉酒驾车的案件还没有等到开庭就因为等待时间过长而被取消。

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据加拿大广播公司记者Meghan Grant报道，加拿大阿尔伯塔省政府将给警察执法部门发出指令，要更多的使用非刑事犯罪的手段处理醉酒驾车者。

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不列颠哥伦比亚省已经开始实行了这样的措施。

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虽然省政府的这一新指令给警方按照具体情况处理醉酒驾车问题的灵活处理权，但建议在驾车者路边酒精检测首次被发现体内酒精含量超标的情况，警方可以给予罚款、罚点、吊销驾驶执照、甚至没收汽车的处罚，而不予犯罪指控。

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阿尔伯塔省的统计数字显示，醉酒驾车案件占阿尔伯塔省法院40%的庭审时间，辩护律师经常用现行法律违宪、违反人权宪章作为辩护依据，而且经常对初审法庭的裁决提出上诉。

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司法系统人士指出，用行政处罚的方式处理普通的醉酒驾车案件，让法庭集中精力审理恶性醉酒驾车案件是解决法庭待审案件大量积压问题的好办法。

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反对醉酒驾车的组织也支持这一新的计划，认为用加重罚款和吊销驾驶执照的办法会让醉酒驾车者吸取教训。

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但辩护律师们认为，新的醉酒驾车执法计划给了警方过大的权力，特别是把所有路边酒精检测超标的驾车者都作为醉酒驾车者对待，剥夺了他们为自己申辩的机会。

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