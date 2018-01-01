金正恩：办公桌上已设置了核弹按钮

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据汤森路透社Thomson Reuters报道，朝鲜最高领导人金正恩在星期一新年第一天发表的电视讲话中警告美国说，他的办公桌上已经安置了核弹发射按钮，在朝鲜受到威胁的情况下核弹会被用来保卫朝鲜的安全；不过金正恩同时向韩国发出橄榄枝，表示愿意与韩国对话以缓解朝鲜半岛紧张局势。

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金正恩特别指出，韩国2月份举行的冬季奥林匹克运动会应该是一个南北朝鲜携手显示朝鲜民族力量的机会；朝韩双方应该尽快坐下来讨论朝鲜派代表团参加这次冬奥会的事宜。

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朝鲜领导人每年发表的新年讲话都受到西方观察家的密切关注，以捕捉朝鲜这个封闭国家的国际国内政策的新走向；在美国和朝鲜军事对峙的情况下，金正恩的新年讲话更受到特别的关注。

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韩国总统办公室表示欢迎朝鲜提出的派代表团参加冬奥会的建议，并认为这次韩国冬季奥运会的成功不但会改善朝鲜半岛的局势，也会有助于世界和平。

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对朝鲜领导人金正恩最新显示的胡萝卜加大棒的姿态，美国特朗普政府还没有做出具体的回应。

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加拿大政府表示愿意努力调节美国和朝鲜的对峙。

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朝鲜宣称其远程核导弹已经具备了打击美国大陆主要城市的能力。

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RCI with Thomson Reuters、CBC

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