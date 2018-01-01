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蒙特利尔今天开始禁塑料袋

作者 赵黎 | china@rcinet.ca
星期一 1 一月, 2018 , 暂无评论 ↓

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2018年1月1日，蒙特利尔市禁止使用一次性塑料袋的新条例正式生效。

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蒙特利尔市政府在 2016 年通过了有关法规，新市长瓦莱莉·普朗特（Valérie Plante）正在推动新条例的实施。

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© La Presse canadienne

零售商须在 6月5日前执行

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帕郎多 (Jean-François Parenteau ) 是蒙特利尔行政委员会负责环境事务的委员，他表示，市政府对零售店主给了一个宽限期，让他们有时间来适应新法规，在此期间，市政府的官员将和零售商们不断见面，协助他们弄清楚如何执行新的条例。

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这个宽限期在6月5日 – 世界环境日之际截至，在此之后，如果零售商继续给客户发放一次性塑料袋，就会受到处罚。

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帕郎多说，魁北克人每年要用掉 20 亿个塑料袋，其中只有14% 能够收回，在树林子里，在河岸边，到处都有塑料袋，新条例将有利于环境。

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但有些包装袋，如用于装新鲜蔬菜或药物的小塑料袋，出于卫生原因不会被禁止。

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支持者

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© CBC

埃利莫斯（Taso Erimos） 是食品连锁店 Marché P.A的主人，他说，禁止塑料袋不是个坏主意，人们会习惯自己带购物袋来买食品。

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他补充说，每个塑料袋的成本是两加分，现在还没有确定以后 PA 是否会改用纸袋子，还是能够多次使用的塑料袋，这要看客户们喜欢什么。

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PA 的顾客们也纷纷表示，摒弃塑料袋是正确的决定。

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反对者

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当然，反对的声音也有不少，居民佩雷他（Lino Perretta） 就是其中一个，他认为这样的规定让人讨厌。

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他说，我的汽车里确实有好几个可以重复使用的购物袋，但每次去超市时老是忘了拿上。

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他还说，其实一次性的塑料袋也不是用一次就扔了，他总是用这些塑料袋来装垃圾，现在，没这些塑料袋了 ，就只能去花钱来买垃圾袋。

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蒙特利尔的新规规定，零售商如果不遵守这一条例，第一次违规将会面临 200 到 1000 加元的罚款，再次违规罚款将提高到 300 到 2000 加元。

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© Ross William Hamilton, The Oregonian/AP

南岸 Brossard 早就不用塑料袋了

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虽然蒙特利尔的市民们还要适应塑料袋的禁令，但在圣劳伦斯河对岸的布罗萨德市 Brossard，2016年塑料袋就被禁了。

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布罗萨德的城市规划总监埃里克·布特（Eric Boutet）说，自从该法案颁布以来，执行率已经达到96%，城市的检查人员没有费多少心，根本就没发出过任何罚款。

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他说，零售商很容易就适应了新的现实，因为他们都想保持积极的企业形象。

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过去10年塑料袋使用减少50%

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加拿大零售理事会（Retail Council of Canada）发言人伯努瓦（Jean-Luc Benoît）表示，我们更愿意看到大家自觉执行，不用我们来强迫监管。

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他说，零售业在这个方面已经做了很多努力，在过去的十年里，加拿大塑料袋的使用量下降了 50%。

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他接着表示，加拿大零售理事会每周都会向其会员发送新的条款，提醒有关条例的变化，大多数零售商都为购物者提供了多种包装选择。

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效果明显

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© Timothy Townsend/University of California-Santa Barbara

美国的加利福尼亚州于 2016 年推出了全州淘汰一次性塑料袋的禁令，加州官员在发给加拿大广播公司的电子邮件中表示，这一禁令自实施以来已经获得成功， 塑料袋导致的垃圾数量已经大规模减少。

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（RCI with CBC）

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