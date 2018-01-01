美国加州1月1日起实施消遣用大麻合法化

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进入2018年1月1日，美国西海岸的加利福尼亚州开始实施零售消遣用大麻合法化。

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加拿大广播公司转载加通社的报道说，对于加州来说，这是历史性一天。20多年前，加利福尼亚州成为美国第一个使医用大麻合法化的州，但在允许消遣用大麻合法化方面，其他州走在了前面。

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© Mark Blinch/Reuters

2016年11月，加利福尼亚州的选民们投票通过了 64号公决案，同意使消遣用大麻合法化。

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从2018年1月1日起，加州 21 岁以上的人可以拥有不超过1盎司的大麻，并可以合法种植6棵大麻植物。

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加州有大约90个商店获得了销售消遣用大麻的许可，其中一些店已经从1月1日起开门。

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除加州外，美国已经有28个州实行医用大麻合法化。2012年，科罗拉多州和华盛顿州成为首先批准消遣大麻合法化的州，马萨诸塞州也将从今年7月起实行消遣大麻合法化。

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© Justin Tang/Canadian Press

加拿大联邦政府已经宣布加拿大将在今年7月1日实施大麻合法化，加拿大人对美国一些州实行大麻合法化后的情况非常关注。

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（RCI with CBC，CP）

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