进入 2018，分析家看好加拿大 TSX

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油价的稳定回升帮助加拿大股市在2017年的下半年摆脱了低迷，分析家们预测，在新的一年，多伦多证券交易所将会有更好表现。

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加拿大市场策略师 Craig Fehr 表示，2017年上半年，多伦多证交所 S&P/TSX 综合指数基本持平，然后在下半年出现了小幅涨幅，他认为进入2018，我们首先将看到的是 S&P/TSX 的增幅加大，再次看到正面回报。

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© Mark Blinch/Reuters

加拿大广播公司转载加通社的报道说，S&P/TSX 在2017年 2月21日达到高点 15,922.67后即逐步下滑，在8月21日跌到 14,951.88点。

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然而，原油价格的回升从而 触发了能源股的激增，原油价格在2017年6月21日为 42.53 美元/桶，但在2017年的最后一个交易日已经反弹到 60.42 美元/桶。

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多伦多证券交易所 S&P/TSX 指数最终以 16,209.13 点告别 2017，全年上扬 6%。

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相比之下，加拿大的这一主要股指比不上美国三大股指的表现，美国三大股指在 2017年的升幅在 19% – 28%之间。

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（RCI with CBC, CP ）

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