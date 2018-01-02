寒冬心热， 新斯科舍省上百人参与抢救搁浅鲸鱼

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

2018年第一天早上，加拿大东海岸新斯科舍省海滨小镇牛湾（Cow Bay）有大约100人度过了一个独特的新年：在海滩上帮助拯救一条搁浅的巨头鲸。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

牛湾镇在达特茅斯市东面约15公里，总人口1,200多人。元旦这天早上，有人发现一条鲸鱼搁浅在彩虹天堂海滩（Rainbow Haven Beach），就赶快通知相关部门。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

小镇上的人也不畏寒冷，纷纷前往海滩参加救援。有人把水倒在鲸鱼身上，其他人则试图在沙滩上挖出一条水路。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

海洋动物保护协会（MARS）很快抵达现场。他们带来了一个充气筏，在众人帮助下把充气阀放在鲸鱼躯体下，再由十几名志愿者拖到水中。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

© CBC

由于潮水已经褪去，海边水很浅，载着鲸鱼的充气阀多次陷入沙中，但最终被推到了水里。八名穿着潜水服的人再将鲸鱼引导到远离海岸水深的地方。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

海洋动物保护协会的协调员安德鲁·里德（Andrew Reid）说，他还不能确定这头鲸鱼是否能幸存下来，但人们的快速行动肯定会提高它生存的可能性。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

他说：“单只巨头鲸搁浅在沙滩上很不寻常，它们是非常社会化的物种。所以我们见到单一的滞留的巨头鲸，总是担心它有潜在的健康问题。但这条鲸鱼从体重、呼吸和反应来看还算好。希望它能重新找到它的群体，继续生存”。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

哈利法克斯消防队和紧急救护人员也赶到现场参与救援。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

珍·杰克逊（Jen Jackson）是参与拯救鲸鱼的村民之一。她说：“这真是一个很不平常的经历，那么多相识、不相识的人一起合力尽其所能拯救这个巨大的海洋哺乳动物，真的太酷了”。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

欢迎合法转载，需注明作者、加广中文、www.rcinet.ca、微信ID:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada