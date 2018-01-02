风太大：多伦多机场许多飞机无法起飞

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据加拿大广播公司报道，星期一下午虽然气象机构取消了对多伦多地区极冷天气的警报，但由于受到强风的袭击，加拿大最繁忙的机场多伦多国际机场不得不取消或推迟了几百架飞机航班。

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多伦多国际机场管理当局发言人Beverly MacDonald证实，从1月1日下午到晚上8点45分，有2百多个民航航班被取消，其中有119个降落航班和106个起飞航班；这些航班被取消是因为多伦多机场管理当局为了确保航班起飞和降落的安全而不得不放慢航班起降的频率。

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大量航班被取消和晚点让许多民航乘客滞留多伦多机场。乘客们虽然对航班被取消和晚点感到郁闷，但知道这是加拿大冬季旅行会遇到的事情，只能“逆来顺受”。

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多伦多机场管理当局告诫需要在星期二在多伦多机场乘飞机旅行的乘客在前往飞机场前最好先上网查询其航班是否晚点或者被取消。

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