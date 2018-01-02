加拿大房地产市场要关注哪5件事？

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据加拿大广播公司记者Pete Evans报道，2018年加拿大的房地产市场会继续受到人们的关注，其中包括下面这5件事。

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首先是外国购房者是否不顾温哥华和多伦多地区实行的外国人购房特别税，在这两个城市的房地产市场卷土重来。

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第二是从1月份开始对房贷申请者进行提高利率2个百分点的压力测试是否会让许多加拿大人无法获得其想要的购房贷款，导致他们或者是无法购买房产或者是只能购买小一点、远一点的住房。

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第三是加拿大中央银行今年会几次上调利息率。专家们的预期是央行行长波罗兹会在2018年两次上调利率，让加拿大中央银行的利率水平从目前的1%上升到1.5%。

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第四是多伦多地产局是否能上诉赢得法庭公司、保持其对房地产售价信息的保密和垄断。虽然2017年12月份上诉法院裁决多伦多地产局必须放弃其对房地产售价等信息的保密和垄断，但专家们认为多伦多地产局不会就此认输、而会把官司一直打到加拿大最高法院。

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第五是加拿大房地产价格是继续上升、平稳略降软着陆、或是大幅度的调整；认为加拿大房地产市场面临价格大幅度下调的人似乎是少数。

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