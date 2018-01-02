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老板今天11点前就把员工一年的钱挣了

作者 方华 | china@rcinet.ca
星期二 2 一月, 2018 , 暂无评论 ↓

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星期二是加拿大打工者新年节假日回来上班的第一天，让他们中许多人摇头叹息的是，不到午饭的时候加拿大薪酬最高的老总们已经把普通打工者一年的工资挣到手了。

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人比人气死人

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加拿大广播公司记者索非亚.哈里斯 Sophia Harris报道说，根据非政府研究组织加拿大政策选项中心Canadian Centre for Policy Alternatives的研究报告，新年上班第一天还没有到早上11点，加拿大薪酬最高的上市公司老板们的平均薪酬就已经超过了普通打工者一年差一点不到5万加元的平均工资水平。

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加拿大政策选项研究中心对2016年多伦多股票交易所上市公司中薪酬最高的1百位公司总裁和首席执行官的工资、股票分配、奖金和公司给的退休金存款的分析显示，他们一年的平均薪酬是1040万加元，2百倍于加拿大普通打工者一年的平均收入4万9千7百38加元的水平。

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上市公司老总

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研究显示，上市公司高管的年度薪酬中有11%来自工资、26%来自奖金、33%来自配股、15%来自优惠价购买公司股票的福利。

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Joe Papa, CEO of Valeant Pharmaceuticals @Christinne Muschi/Reuters

根据2016年的数据，加拿大制药公司Valeant Pharmaceuticals的首席执行官Joseph Papa以8310万加元高居上市公司老总薪酬收入的榜首，其薪酬中有差不多5600万加元来自公司分配给他的股票。

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居第二位的是汽车零配件制造公司Magna公司的首席执行官 Donald Walker，其年薪酬是2860万加元，其中2640万加元来自公司配股和奖金收入。

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加拿大上市公司老总平均薪酬研究报告的作者、经济专家David Macdonald指出，加拿大公司老总薪酬水平与普通打工者薪酬水平的差距在迅速扩大、现在已经超过了2百倍；加拿大人可以理解公司老总的工资高于普通员工，但2百倍的差距实在是超出了人们愿意接受的程度；由于公司配股占了高薪酬公司老总收入的主要部分，联邦政府应该通过合理税收的办法来缩小过大的薪酬差距。

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CCPA / CBC

税收

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加拿大联邦税务法规对公司配股的收入和优惠价购买股票的收入比对工资收入收税的税率要低，对出售股票资本增值收入的税收税率也低于对工资收入的税收税率。

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不过也有专家认为，不能简单的拿上市公司老总的收入与普通员工的收入进行比较，因为好的公司老总创造的价值远远超过其薪酬收入。

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可比性

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加拿大卡尔顿大学商学院教授 Ian Lee指出，曾经先后出任过加拿大两大铁路货运公司加拿大国铁CN和加拿大太平洋铁路公司CP总裁的Hunter Harrison在2016年的薪酬是1880万加元，在加拿大上市公司老总薪酬排行榜上居第五位，但与其给公司创造的价值相比给他支付的薪酬就显得太便宜了。

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Hunter Harrison 在2017年年底刚刚去世 @Larry MacDougal/Canadian Press/AP

Hunter Harrison先后通过削减运营成本等手段把经营和盈利状况不好的加拿大国铁公司和加拿大太平洋铁路公司变成盈利率很高的公司。

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女老总凤毛麟角

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虽然加拿大上市公司老总的收入很丰厚，但女性公司老总的收入却相对较低。2016年加拿大上市公司老总收入排行榜上前十名中没有女性，排行最靠前的女性老总是汽车零配件公司Linamar的首席执行官 Linda Hasenfratz女士，她以年薪酬1460万加元的水平居第12位。

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薪酬进入前百名的另外两位女性公司老总分别是年薪酬740万加元的Transalta公司老总Dawn L. Farrell，占第66位；和年薪酬540万加元的Atco and Canadian Utilities Limited公司老总Nancy Southern，占第94位。

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