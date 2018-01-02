多伦多两个好心人租旅馆让无家可归者躲避严寒

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

詹妮弗·埃文斯（Jennifer Evans）和莫哈末·法奇（Mohamad Fakih）是加拿大多伦多市的两位居民，他们原本互不相识，但在今年冬天最寒冷之际，他们两人联手进行的一项慈善举动引起了媒体的注意。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大广播公司报道说，最近两天，詹妮弗·埃文斯和莫哈末·法奇慷慨解囊，自己出钱租酒店的房间，已经让接近20名无家可归的人得以逃脱严寒，住进了酒店。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

© Michael Charles Cole/CBC

响应推特

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

整件事起源于一条推特。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

最近几天，多伦多与加拿大其他许多地区一样，正在遭受历史上少有的严寒。 周末的时候，多伦多的社会援助机构 – 多伦多预防毒品过量协会（Toronto Overdose Prevention Society，OPS）通过推特发了一条消息，说多伦多市的紧急庇护所已经没有床位了，许多需要帮助的人无处可去，正在寻找可以避寒的住处。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

詹妮弗·埃文斯一直在关注多伦多无家可归者的处境，在看到这条推特后，她马上决定要予以帮助。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

詹妮弗·埃文斯（Jennifer Evans） © Mehrdad Nazarahari/CBC News

埃文斯说，我一看到这条推特，就感到应该帮助无家可归的人，天气这么冷，在室外很快就会被冻僵，多伦多是世界上最富裕的城市之一，要是我们不帮助这些有需要的人，还有谁能帮他们呢？

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

她立即给朋友们打电话，希望知道是不是有人愿意与她合作，一起进行这一善举。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

结果，在朋友的推荐下，她很快接到了莫哈末·法奇发来的信息，表示愿意与她联手。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

来自黎巴嫩的移民

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

莫哈末·法奇原籍黎巴嫩，18年前移民到加拿大，现在在多伦多拥有一家中东食品连锁公司 – 派拉蒙高端食品公司 （Paramount Fine Foods）。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

莫哈末·法奇 (Mohamad Fakih ) © Mehrdad Nazarahari/CBC

他说，当他刚刚移民到加拿大时，很多人对他进行了帮助，使他在这里站住了脚，有了新生活，现在是回报社会的时候了。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

法奇表示，一听到有人在这样寒冷的天气里没有住处，他愿意和埃文斯一起出钱，而且还提出愿意租更多的房间。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

截至到星期一（1月1日）晚间，他们俩已经在短短的时间里就让 18 人住进了酒店房间。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

法奇说，用帮助别人来开始新的一年，很不错。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

入住者中包括怀孕妇女

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

埃文斯和法奇说，在他们帮助的人中，包括一名怀孕妇女和她的配偶，他们原来一直在一个广场外的热气出口处取暖，现在终于住进了暖和的房间。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

他们说，有许多无家可归的人，出于多种原因，不愿意去庇护所，上述这对夫妇就是其中之一，因为他们在等待孩子的出生，带有很多东西，担心住进庇护所后会遇到的各种情况。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

市政府说增加了床位

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

多伦多市政府发表声明说，实际上庇护所里还有床位，而且还新设了点，在一个展览中心开辟了临时庇护所，增加了近40张床位。

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有www.rcinet.ca微信ID:radio-canada

但詹妮弗·埃文斯和莫哈末·法奇表示，他们会让自己所帮助的人先在酒店里继续呆下去，虽然现在还不知道会给他们租房间租到什么时候，但在如此寒冷的气候中，他们有义务帮助这些人。

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有www.rcinet.ca微信ID:radio-canada

（RCI with CBC）

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有www.rcinet.ca微信ID:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有www.rcinet.ca微信ID:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

欢迎合法转载，需注明作者、加广中文、www.rcinet.ca、微信ID:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada