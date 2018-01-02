加拿大尝试用社交媒体新技术预测和降低自杀率

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加拿大政府正在与一家专门从事社交媒体监测和人工智能的公司商讨， 请他们协助预测自杀趋势，以求提前预测那些可能出现自杀高峰的地区。

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渥太华的Advanced Symbolics Inc.是一家人工智能和市场研究公司。它与大多数公司的不同之处在于，不是通过打电话等方式征询民意，而是通过识别和跟踪社交媒体帐户来建立一个有代表性的人口样本。此外在调查规模上他们数据分析所依据的样本也要大得多。通常大多数电话调查都是随机抽取约1500人，但该公司的加拿大人口样本则扩展为超过16万个社交媒体账户。

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© CBC / Advanced Symbolics

成功预测了美国大选、加拿大大选和英国脱欧等重大事件

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正因为使用了这种高科技的统计方法，使其能够在其它民意测验不准确， 甚至失败的情况下，可以异军突起，成功地预测了特朗普，特鲁多和英国脱欧等重大事件的结果。

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Advanced Symbolics 公司的首席执行官埃里恩·凯利（Erin Kelly）表示：“我们是世界上唯一准确预测了英国脱欧，希拉里和特朗普选举以及2015年加拿大大选的研究公司，而且不侵犯任何人的隐私”。

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他说，这是因为他们的统计是通过人工智能寻找趋势，而不是个体情况。这点在涉及到很个人的问题时就非常重要，例如“自杀倾向”的预测。

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精神健康问题令人担忧

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在加拿大，近年来精神健康问题越来越引起各方的关注。每年因各种原因自杀的有4000多人，也是导致年轻人死亡的第二大原因。

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为了防止自杀，政府部门、社会团体都开设了帮助热线；社交媒体上也有不少可以使用的应用程序。有心理学专家统计过，目前可以在手机上下载的心理健康应用程序多达700个，但他们的质量参次不齐，有的防止自杀软件甚至提供危险的信息。

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但自杀是一种长期的个人心理行为，又具有很高的隐私性质。Advanced Symbolics 公司的技术总监肯顿·怀特说, 他们创立的系统的主要难题之一也是不要违反《隐私法》的相关条文。 他说：“我们这种不会违法隐私的技术有一些标准，也提供给加拿大统计局和其它收集个人信息的机构使用。我们不针对任何个人，而是只观测群体样本，这个群体有16万人。试想如果我们建立一个系统，监测人们在社交媒体上所说的话，然后有一天政府部门与某人联系说：’你好，我们电脑系统的人工智能分析显示你可能会自杀’，这会不会让人觉得怪异。因此，我们的人工智能系统只通过综合社交媒体上的信息，标志出可能发生多起自杀事件的社区或地区。像去年新斯科舍省布雷顿角岛地区连续有三名青少年自杀就很令人震惊”。

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新斯科舍省自杀学生的母亲 © CBC / Gary Mansfield

怀特说：“布雷顿角发生的这起事件，是不幸的，我们可以从事件中学习，创建一种模式。我们也可以从萨斯喀彻温省发生的事情，从来自北方原住民社区发生的事情来创建不同的模式，还可以创建适合大学生的模式”。

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怀特补充说：“我们并不会违反任何人的隐私 – 因为数据都是建立在公开信息基础上。我们在社交媒体上创建具有代表性的人群样本，观察他们的行为而不会对其产生干扰。”

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在自杀发生之前采取预防行动

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在去年新斯科舍省布雷顿角自杀事件发生后的几个星期里，省政府曾向该地区派出了更多的咨询员和精神卫生专家。但那时的主要工作已经不是预防自杀， 而是减轻自杀事件对相关人士和社会的负面影响。

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根据Advanced Symbolics公司的介绍，他们通过社交媒体搜集数据，在自杀发生之前，人工智能系统可在两到三个月前发出警告，这些警示若分享给政府官员，就可以促使他们在危机发生之前调动精神卫生资源，而不是事后。

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这个公司已确定从1月份开始分析和确定与自杀相关的语言等信号，而真正的监测将在2018年晚些时候开始。收听 CH_Report_1-20180102-WRC10

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