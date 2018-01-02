伊朗动荡：油价升，加元涨

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2018 年 1 月 2 日，原油价格涨到自 2014 年以来最高，在星期二下午13点半左右，美国西得克萨斯中质原油（WTI）期货价格为每桶 60.26 美元，布伦特原油 Brent 为每桶 66.42 美元。

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这是自 2014 年 1 月以来，WTI 和 Brent 首次以每桶突破 60 美元开年。

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© Associated Press

美国的“施洛克报告” Schork Report 周二在一份给客户的报告中表示：“伊朗动荡不安，为原油在进入2018年之际上涨提供了动力”。

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伊朗是欧佩克第三大原油生产国，伊朗石油工业和航运界的人士表示，伊朗出现的大规模抗议活动至今没有对石油生产或出口造成影响。

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业内的分析师们同时表示，即使没有伊朗这个主要石油出口国的动荡，市场情绪也是乐观的，因为全球库存下降，经济强劲增长，需求增加。

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加元上涨

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作为石油货币，在油价的推动下，加元也一路上涨，星期二达到 1 加元兑 80 美分。

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Le dollar caadien a regagné près de 10 % de sa valeur durant les six dernières semaines. © CBC

（RCI with CBC）

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