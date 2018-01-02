不列颠·哥伦比亚遭冰暴袭击，有人拍下奇特照片

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星期二对于不列颠·哥伦比亚省菲沙河谷地区的民众来说，是第一次解除了连日来的恶劣天气警报，尽管仍有很多居民因为停电而忍受着严寒。

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上周四和周五，河谷地区受到两场冰暴的袭击。

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在Abbotsford，Chilliwack和Mission几个受灾最严重的地区，树木、电线杆等都被包上了厚厚的冰壳，有的电线杆被坠倒，有的树木砸断电线，造成数千家住宅失去电力供应。

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BC电力局的抢修人员努力工作，但到周一为止仍有3000户处在黑暗中。电力局的通告说， 他们的工人昼夜不停地工作，到周二早上还剩约200多家。

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而这几天的气温，加上冷风，弗沙河谷一些地区的夜间温度感觉在冰点以下。天气预报说这周末的气温大概能上升到7度左右。

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但在遭受冰暴袭击和停电的情况下，当地有些人冒险出门拍摄了一些冰雪覆盖的令人惊叹的照片。

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Chilliwack居民Phoenix MacLaren写道：“尽管冰雹带来了很多痛苦，但还是有它神奇的一面”。

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