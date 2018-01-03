央行：最低工资猛升会减少工作岗位

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新年伊始，加拿大最大省份安大略省把最低工资从11.60加元猛升到每小时14加元；到今年10月份，阿尔伯塔省将把最低公司从每小时13.60加元猛升到15加元。

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双刃剑

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但大幅度提高最低工资水平是把双刃剑，带来的正面和负面的效果都不小。

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据加拿大广播公司记者Pete Evans报道，加拿大中央银行发表的研究报告显示，提高加拿大最低工资水平会让加拿大的通货膨胀率上升0.1%，经济增长率下降0.1%，对就业市场的影响是损失6万个就业岗位。

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加拿大中央银行使用不同的计算机经济模型进行模拟测算后得出了不同的就业岗位损失数字，最少的损失数字是3万个就业岗位，最多的就业岗位损失数字是13万6千个工作岗位。

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受提高最低工资引发的工作岗位减少影响最大的是那些刚刚进入劳动市场找工作的年轻人。

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劳动密集型产业

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水果和蔬菜产销的各个环节都需要大量劳动力 © CBC

提高最低工资会导致就业岗位损失的原因是，对那些劳动密集型行业来说工资是经营成本的主要部分，最低工资的猛升会导致公司经营成本猛升，如果不能通过明显提高产品售价来让消费者承担这上升的成本，则公司企业只能减产以减少损失、甚至会完全退出该生产领域；而不管是减产还是停产，结果都会是公司雇员的明显减少。

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加拿大安大略省一位种植草莓和蔬菜的农场主Kevin Howe 在接受加拿大广播公司采访时说，他从去年收获季节结束后就已经开始为2018年最低工资的大幅度上升做准备，具体的措施是减少草莓、蔬菜的种植面积30%。

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Kevin Howe在好年景时夏天会雇佣多达4百名临时工在田地里采摘草莓；但2018年他不会需要这么多临时工了，因为他减少了草莓种植面积30%。

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加拿大种植草莓和蔬菜的农场主 Kevin Howe © CBC

Kevin Howe解释说，面临价格低廉的进口草莓和新鲜蔬菜的竞争，他给自己农产品加价出售的余地很有限，加价多了就没有人买、加价少了就亏本，所以只能采取减产的措施以求自保。

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自动化减少雇员

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加拿大快餐连锁店和超市连锁店这样劳动密集型的行业似乎在更多的采用自动化措施来减少雇员数量、降低工资成本。比如麦当劳开始广泛使用顾客自己点餐付账的点餐付款机、许多大超市推出的顾客自己点货付款的自动出纳机，等等。

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安大略省今年把最低工资提高2.4加元意味着挣最低工资的工人每个星期能多拿96加元的工资，一年下来就是多收入差不多5千加元。

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除了安大略省之外，加拿大各个省份都在不同程度的提高最低工资；最低公司水平的明显提高会给加拿大经济带来附加的通货膨胀压力，而职工收入的增加也会拉动加拿大经济的增长速度。

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减少两极分化

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虽然最低工资的提高会减少加拿大一些行业的就业岗位，但也会给一些行业带来新的就业机会，比如那些研发制造自动化设备的公司、那些研发人工智能硬件和软件的公司，等等。

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从社会角度来说，提供最低工资有助于改善贫富两极分化的问题。加拿大劳动人口中有8%挣的是最低工资。

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