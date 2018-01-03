Rick Wilking/Reuters

央行：最低工资猛升会减少工作岗位

作者 方华 | china@rcinet.ca
星期三 3 一月, 2018 , 暂无评论 ↓

Share
加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

新年伊始，加拿大最大省份安大略省把最低工资从11.60加元猛升到每小时14加元；到今年10月份，阿尔伯塔省将把最低公司从每小时13.60加元猛升到15加元。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

双刃剑

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

但大幅度提高最低工资水平是把双刃剑，带来的正面和负面的效果都不小。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada
收听

据加拿大广播公司记者Pete Evans报道，加拿大中央银行发表的研究报告显示，提高加拿大最低工资水平会让加拿大的通货膨胀率上升0.1%，经济增长率下降0.1%，对就业市场的影响是损失6万个就业岗位。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大中央银行使用不同的计算机经济模型进行模拟测算后得出了不同的就业岗位损失数字，最少的损失数字是3万个就业岗位，最多的就业岗位损失数字是13万6千个工作岗位。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

受提高最低工资引发的工作岗位减少影响最大的是那些刚刚进入劳动市场找工作的年轻人。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

劳动密集型产业

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada
水果和蔬菜产销的各个环节都需要大量劳动力
水果和蔬菜产销的各个环节都需要大量劳动力 © CBC

提高最低工资会导致就业岗位损失的原因是，对那些劳动密集型行业来说工资是经营成本的主要部分，最低工资的猛升会导致公司经营成本猛升，如果不能通过明显提高产品售价来让消费者承担这上升的成本，则公司企业只能减产以减少损失、甚至会完全退出该生产领域；而不管是减产还是停产，结果都会是公司雇员的明显减少。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大安大略省一位种植草莓和蔬菜的农场主Kevin Howe 在接受加拿大广播公司采访时说，他从去年收获季节结束后就已经开始为2018年最低工资的大幅度上升做准备，具体的措施是减少草莓、蔬菜的种植面积30%。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

Kevin Howe在好年景时夏天会雇佣多达4百名临时工在田地里采摘草莓；但2018年他不会需要这么多临时工了，因为他减少了草莓种植面积30%。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada
加拿大种植草莓和蔬菜的农场主 Kevin Howe
加拿大种植草莓和蔬菜的农场主 Kevin Howe © CBC

Kevin Howe解释说，面临价格低廉的进口草莓和新鲜蔬菜的竞争，他给自己农产品加价出售的余地很有限，加价多了就没有人买、加价少了就亏本，所以只能采取减产的措施以求自保。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

自动化减少雇员

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大快餐连锁店和超市连锁店这样劳动密集型的行业似乎在更多的采用自动化措施来减少雇员数量、降低工资成本。比如麦当劳开始广泛使用顾客自己点餐付账的点餐付款机、许多大超市推出的顾客自己点货付款的自动出纳机，等等。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

Chris Young/Canadian Press

安大略省今年把最低工资提高2.4加元意味着挣最低工资的工人每个星期能多拿96加元的工资，一年下来就是多收入差不多5千加元。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

除了安大略省之外，加拿大各个省份都在不同程度的提高最低工资；最低公司水平的明显提高会给加拿大经济带来附加的通货膨胀压力，而职工收入的增加也会拉动加拿大经济的增长速度。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

减少两极分化

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

虽然最低工资的提高会减少加拿大一些行业的就业岗位，但也会给一些行业带来新的就业机会，比如那些研发制造自动化设备的公司、那些研发人工智能硬件和软件的公司，等等。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

从社会角度来说，提供最低工资有助于改善贫富两极分化的问题。加拿大劳动人口中有8%挣的是最低工资。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

RCI with CBC

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有www.rcinet.ca微信ID:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada
欢迎合法转载，需注明作者、加广中文、www.rcinet.ca、微信ID:radio-canada
copyright-banner

copyright-banner 加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada
Share
标签：
文章分类: 经济

您看到错别字或其他错误了吗？ 点击这里！

其他文章

@*@ Comments

发表评论

电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注

注意：向加拿大国际广播电台的网站提交自己的评论，代表着您确认加拿大国际广播电台拥有可以以任何方式对您的评论的任何部分进行复制、播出和公布的权力。 加拿大国际广播电台的立场与您的评论完全无关，您的评论将受到预先编辑，如果符合网络礼仪的准则， 则将获得发表。

则将获得发表。 »

当您在网上论坛表达个人意见时，必须象与别人当面说话一样礼貌，侮辱和人身攻击是不能被容忍的。不同意别人的意见，想法或某个事件是一回事，但不尊重他人是另一回事。杰出的思想不总是一样的 - 这正是使网上对话如此有意思和有价值之处。

网络礼仪是一套指导您进行网上通讯沟通的行为准则，在博客或论坛上发布您的信息之前，阅读和理解这些准则是重要的。否则的话，您有可能被禁止发布信息。

  1. RCInet.ca的网上论坛不是匿名论坛，用户必须注册，提供自己的完整姓名和居住地，这些信息将和用户的评论一起显示出来。如果作者的身份不明确，RCInet.ca拥有不发布用户评论的权力。
  2. 以误导或造成伤害为意图假冒他人身份，是一种严重的违规行为，我们的网站将严禁有此类行为的人发布评论。
  3. RCInet.ca的网上论坛向所有人开放，不分年龄，种族，宗教，性别或性取向。
  4. 属于诽谤、仇恨、种族主义、排外主义、性别歧视或贬低某一民族血统、宗教信仰和年龄组的评论将不会获得发表。
  5. 在网上发布言论时，用粗体书写会被认为是高声呼叫，并有可能被解释为侵略性行为，因为对阅读者来说是不愉快的。任何信息，如果其中的一个或多个字符使用粗体、斜体或下划线（缩写和缩略词除外），将被拒绝。
  6. 严禁使用粗俗、淫秽或令人反感的语言。论坛是公共场所，您的意见可能会冒犯一些用户，严禁使用不恰当的语言发布评论。
  7. 用户之间的相互尊重是必不可少的，侮辱，威胁或骚扰其他用户的行为受到禁止。您可以通过不攻击任何人的方法来表达自己的不同看法。
  8. 交换论点和反对意见是正常辩论的重要组成部分，但它不应变成两个用户之间不顾及其他参与者的私人对话或讨论。这种类型的信息将不会得到张贴。
  9. 加拿大国际广播电台使用五种语言，在论坛中所使用的语言必须与这些语言相符。除了一些词汇外，禁止使用其他的语言发布信息。另外，偏离主题的信息将不会得到发表。
  10. 重复张贴会扰乱讨论的流量，这样的行为不能被容忍。
  11. 禁止在评论中添加图像或其他类型的文件。包括其他网站的链接是可以的，前提是这些链接必须符合网络礼仪。然而，加拿大国际广播电台对链接网站的内容完全不负任何责任。
  12. 如果在您的评论中有一大部分是复制和粘贴别人撰写的内容，即便您标出作者的姓名，这样的行为也是不能被接受的。
  13. 严禁在加拿大国际广播电台的论坛中张贴任何形式的广告或鼓励采取某种行动的呼吁。
  14. 所有的评论和其他类型的内容在被发表前会受到编辑，加拿大国际广播电台保留拒绝发布某一评论的权力。
  15. 加拿大国际广播电台保留可以随时关闭一个论坛的权力，恕不另行通知。
  16. 加拿大国际广播电台保留可以随时修改这一行为守则(网络礼节)的权力，恕不另行通知。
  17. 参与网上论坛，意味着您允许加拿大国际广播电台无限期地在网上发布您的评论，而且也意味着这些信息将被互联网的搜索引擎加以索引。
  18. 如果您要求删除自己已经发布的信息，加拿大国际广播电台没有从网上删除您的信息的义务，我们请您仔细考虑自己的评论以及张贴的后果。

*

﻿

分类检索

栏目

作者

您的选择 今日关注 其他语言
RCI | Français

Clowns Sans Frontières : des ateliers pour et par des enfants orphelins ou maltraités au Tchad

RCI | English

Arctic rocks yield answers to billion-year-old mystery

RCI | Español

Las grasas trans prohibidas en Canadá en 2018

العربية | RCI

مدينة كيبيك عجّت بالسيّاح من شتّى أنحاء العالم في فترة الأعياد

关注我们

脸书关注
推特关注 新浪微博 加广微信订阅号 QQ空间 免费订阅电子杂志