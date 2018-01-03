双赢：加拿大两大肥料公司合二为一

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加拿大钾肥在世界上很有名气，主要的钾肥供应商是加拿大萨斯喀彻温省的PotashCorp公司。

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不过现在PotashCorp公司已经改名。

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据加拿大广播公司报道，加拿大两大农业肥料公司PotashCorp和Agrium公司的合并终于走完了最后一步，从1月2日开始，合二而一后的公司以新名字Nutrien Ltd运行，并以NTR的代号在加拿大多伦多股票交易所上市交易。

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持有PotashCorp股票的投资者获得每股0.4股Nutrien Ltd股票；而持有Agrium公司股票的投资者获得每股2.23股Nutrien Ltd股票。

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总部设在萨斯卡通市的PotashCorp以生产钾肥等矿物肥料著称，而总部设在卡尔加里市的Agrium公司以生产多种化肥并有强大的销售网络著称。

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合并后新成立的公司Nutrien Ltd总部设在萨斯卡通，在世界14个国家经营，雇员人数超过2万。

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