不列颠•哥伦比亚省成为第六个向有需要的妇女提供免费终止妊娠药物省份

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从1月15日开始，不列颠·哥伦比亚省将成为加拿大第六个免费提供终止妊娠药物的省份。

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加拿大虽然实行的是全民免费医疗，做人工流产也是免费的，但要排队在医院做。另一种可以代替流产的方法是服用堕胎药物，但以前需自己付钱，药费大约需要300加元。

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© AFP/Getty / Manoocher Deghati

此次省卫生厅宣布可以免费使用的终止妊娠药是Mifegymiso，也称作RU-486，它由两种不同的药物组成 – 米非司酮和米索前列醇，隔开48小时服用，可用于中止长达9周的妊娠。

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温哥华岛妇女诊所的执行董事唐·福勒（Dawn Fowler）一直在呼吁省政府为妇女提供免费的终止妊娠药物。 他认为：“这是妇女保健的黄金标准。可以大大减少妇女使用药物终止妊娠的障碍”。

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不列颠·哥伦比亚大学医学院的温迪·诺曼（Wendy Norman）博士表示：“这是一种游戏规则的改变。可以大大方便有需要的妇女。以前全省各地的妇女为了堕胎手术，有时要花上好几个小时才能抵达医院。现在，她们可以在自己的社区里得到初级保健医生或护士的指导就行了”。

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诺曼博士说：“这种药在全世界60多个国家已经有近30年的历史了，所以我们知道它是有效和安全的”。此前已经在阿尔伯塔省、安大略省、魁北克省、新不伦瑞克省和新斯科舍省向妇女免费提供。需要者要首先接受超声波检查，以确认他们没有发生宫外孕或异位妊娠。

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省卫生厅长阿德里安·迪克斯（Adrian Dix）表示，加拿大卫生部在2015年批准了这种堕胎药，增加它的可用性是正确的方向，但也需要谨慎。现在全省所有药房都能够根据需要订到这种药品，也为农村和偏远药店储存了一些。

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