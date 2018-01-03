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太吓人了！新斯科舍省一家人夜里睡觉时房子往下沉

作者 亚明 | china@rcinet.ca
星期三 3 一月, 2018 , 暂无评论 ↓

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星期二，新斯科舍省的一个施工队开始拆毁法尔茅斯镇的一处住宅。此房在4个月前开始下陷，房子下出现一个九米深的大坑。

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房子的主人克里斯·斯特里奇（Chris Strickey）说，他和妻子及两个女儿已经在这所房子里度过了十年快乐的岁月，现在这里却沦落成了一片空地，这真是一个奇怪的经历。“我们只能努力保持积极的心态，争取最好结果，那几乎是超现实的”。

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© CBC/Anjuli Patil

去年九月份的一天夜里，全家人正在睡觉，忽然间房子开始下沉。他们首先想到的是有窃贼在挖地道，就打电话报了警。警察很快来到他家，结果看到房子前面有一个陷下去的大坑。

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房子肯定是不能住了。开始有一个好心的邻居让他们一家四口临时住了几天，后来又有另一个朋友借给他们一间小屋。

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这家人在房子下陷三周后冒险回到房子里取出来一些东西，并找地方存放起来，而很多搬不出来的东西就只能听天由命了。

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一家人现在租房居住，等着保险公司探究和处理如何对这种情况做出赔偿。

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斯特里奇说， 连他们的律师也认为这是一个复杂的、独特的案例，因此需要单独处理，所以保险的赔付会较慢。“我们买房屋保险不就是为了防止万一出什么事，都能有房子住吗”。

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工程师们就这次房子塌陷已经写出了冗长的报告。斯特里奇仍然不知道他们的保险公司会赔付什么。他的律师正在与保险公司交涉，也不知道什么时候能有结果，但他希望是在今后几个月内。

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斯特里奇说：“按照外行的说法，我理解，这是一起怪异事件”。事件发生后，他的几家邻居最初也担心他们的房子会发生类似情况，但现在看来只是他家这块地有问题。

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