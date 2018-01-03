蒙特利尔、渥太华终于暖和点了，不过雪快来了

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蒙特利尔人可以高兴点了，加拿大环境部取消了对蒙特利尔地区的严寒警告。

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这一严寒警报从12月27日一直持续到 1 月2日的上午，最冷的一天是在12月28日，气温降到 -26.6摄氏度，加上寒风，体温感觉在-30到 -40摄氏度之间。

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加拿大环境部的气象学家让 – 菲利普·贝金（Jean-Philippe Bégin）说，现在这一严寒已经过去了。

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星期三，1月3日，蒙特利尔的最高气温是 -11摄氏度。

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不过，加拿大环境报说，预计这个星期四晚上蒙特利尔将有暴风雪来临，并把低温再次带回蒙特利尔，这个周末会非常冷。

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但让 – 菲利普·贝金同时表示，预计从1月中旬开始，蒙特利尔的气温有可能恢复到平均水平或高于平均水平。

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渥太华

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© Fred Chartrand/Canadian Press

在加拿大首都渥太华，加拿大环境部也取消了严寒警报。

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环境报对渥太华地区发出的严寒警报也是从12月27日一直持续到1月2日，渥太华最冷的一天是元旦1月1日，当时的最低温度骤降至 -30.2 摄氏度。

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与蒙特利尔相似，今后几天渥太华也将有降雪。

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（RCI with CBC）

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