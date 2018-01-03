被百度选中参加阿波罗计划：加拿大黑莓股价上升

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中国搜索引擎巨头百度（Baidu Inc.）选择加拿大黑莓有限公司（BlackBerry Ltd.）为其自驾车开放平台 “阿波罗计划” （Apollo）提供安全操作系统。

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消息传出后，星期三（1月3日）黑莓公司的股价攀升， 截止到星期三13点，黑莓公司在多伦多证券交易所的股票涨幅接近 10%，为16.51加元。

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2017年4月，百度宣布开放一个自动驾驶平台，取名阿波罗（Apollo）计划，以促进自动驾驶技术的快速发展。

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现在，百度宣布选中了黑莓公司的 QNX 汽车部门，为阿波罗计划提供 ASIL-D 安全操作系统。

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2016年加拿大总理特鲁多参观 Blackberry 公司 © PC / La Presse canadienne / Sean Kilpatrick

百度表示，在阿波罗计划中有超过 70 个合作伙伴，包括汽车装配公司、零件供应商和技术创业公司。

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加拿大黑莓公司 BlackBerry 已经把自己重新定位为网络安全，软件和知识产权供应商，也正在与汽车工业的许多芯片制造商和零部件供应商进行合作。

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（RCI with CBC， CP）

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