加拿大今年为啥这么冷

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今年冬天，加拿大北边和南边的天气似乎倒了过来, 这个星期二，1月2日，加拿大育空地区的首府白马市，居然比多伦多市要暖和。

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但科学家们说，近些年来，这种情况经常发生。

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今年怎么这么冷？

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© Andrew Vaughan/Canadian Press

今年的冷，与北极极地涡旋有关。

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大气环境研究所 （ Atmospheric Environmental Research）是美国位于波士顿郊外的一家商业公司，该公司的冬季风暴专家朱达·科恩 （Judah Cohen,）说，北极极地涡旋是北极周围一个巨大的圆形天气模式，超冷空气通常被锁定在北极极地涡旋里。

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然而，当极地涡旋变弱，就会出现类似水坝崩了一样的爆裂，超冷空气朝南移动，这就导致了超强的寒流。

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今年冷得出格

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© Reuters / Amr Alfiky

专家们说，今年冷得确实出格，但更出格的，是极度寒冷平均持续了大约 10天，长得少见。

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在新年夜之际，加拿大各地的一些地区，包括阿尔伯塔省的莱斯布里奇和克莱尔霍尔姆 （ Lethbridge and Clareholm ）、安大略省的多伦多、渥太华、基奇纳 – 滑铁卢和特伦顿 （Kitchener-Waterloo and Trenton）、魁北克省的部分地区，气温都下降到危险水平。

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与此同时，据美国国家海洋和大气管理局（National Ocean and Atmospheric Administration）的统计，2017年12月最后一周，美国许多地区的低温记录被创新或被打破。

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© Patrick Doyle/Reuters

今年只北美这么冷吗？

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专家们说，是的，北美今年很倒霉。

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入冬后美国和加拿大一直处于深冻结状态，而地球其他地方的气温则比正常情况下要高。

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根据美国缅因大学气候变化研究所 （University of Maine Climate Change Institute）的分析，这个星期二，1月2日，全球的整体气温比正常水准要高0.5摄氏度，而北极则比正常温度高出了3.4摄氏度。

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下面的情况怎样？

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就目前而言，加拿大部分地区已经有所回暖，蒙特利尔、渥太华、多伦多、伦敦等地都解除了了极端寒冷的警告。

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但是由于在大西洋和加勒比地区酝酿的一场风暴，气象学家称之为“雪飓风”或“炸弹旋风”即将了来临，这个周末，东部海岸大部分地区的寒冷将持续下去。

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© CBC

在加拿大大西洋地区，预计星期四会有雨、雪、冰交加，并配上强风。

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全球变暖了怎么还会这么冷？

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美国俄克拉荷马大学 （University of Oklahoma）的气象学教授杰森·福塔多（Jason Furtado）说，不要把一个地区出现了几天或几星期的天气，与全球气候模式混淆起来。

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他说，天气就像一个人的情绪，经常变化，而气候就像某个人的个性，是长期的。

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福塔多说，出现了几天的严寒，不能以此来反驳全球气候正在变暖的理论。

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（RCI with CBC，CP）

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