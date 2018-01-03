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越境来加拿大的非法难民开始填补魁北克的劳工短缺

作者 亚明 | china@rcinet.ca
星期三 3 一月, 2018 , 暂无评论 ↓

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在过去的一年时间里，非法移民跨过加美边境到加拿大寻求避难的新闻一直未断。 仅皇家骑警记录的在魁北克截获的人数就超过1，5万名。在开始阶段， 政府和民间慈善机构要为这些难民提供生活方面的帮助。 庆幸的是，他们中的有些人也已开始进入劳动力市场。联邦政府方面说，从去年7月至11月的五个月内，就向寻求庇护者发出了近3000份工作许可证。

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而魁北克这几年正面临着人口老龄化和经济增长带来的劳动力短缺。去年 11月份该省的失业率为5.4％，属于加拿大最低的，也是魁北克数十年来的最低水平。因此在魁北克很多企业面临难雇到人的问题，包括技能型和非技术型的工人。而这正好为成批抵达的寻求庇护者提供了就业机会。

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魁北克省雇主理事会主席伊夫·多瓦尔（Yves-Thomas Dorval）说：“这是一个双赢的机会。对于老百姓来说，有机会工作，可以赚钱养家糊口。而不是留下来后什么也不干”。

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CBC在蒙特利尔的记者最近的一个下午到海地社区中心采访了由家禽和猪肉加工公司Olymel举办的招聘会。看到来参加招聘会的有100多人，大多数是近几个月来的寻求庇护者。他们渴望在加拿大建立新生活。

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记者在现场采访了一位叫阿米西亚尔（Amisial）的31岁男子。他告诉记者说，他是海地人，已经和妻子带着三个孩子在佛罗里达州住了两年。去年8月份非法越过边界从美国进入魁北克。

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在等待移民和难民委员会听取他的难民申请期间，阿米西亚尔找到了一个公寓，孩子也进了学校，他申请了联邦政府的工作许可，正在寻找工作。

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他说：“如果已经拿到了工作许可，到这里登记后， 通常等一两个星期， 他们找到雇人的公司，就给大家打电话。找份工作是第一步。开始在加拿大工作了，我就可以不再领救济，开始交税，改善我和家庭的生活。”

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魁北克劳工紧缺

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“海地之家”的金融读写能力顾问黛西·阿尔辛多（Daisy Alcindor）说：“不少难民已经准备好了，他们希望感到自主，有能力，而也有几家公司希望我们能帮助他们寻找到工人”。

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Olymel肉联厂在全省的几家工厂有500多个工作岗位。这些职位通常很难雇到人，部分原因是工作要求高，另外需要在蒙特利尔以外的工厂工作，工作性质涉及禽或猪肉的屠宰及加工冷藏。

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该公司认为最近抵达的寻求庇护者是潜在的新员工。作为招募过程的一部分，Olymel还租了一辆大巴车，让那些申请工作的人在“海地之家”集合，坐上大巴到蒙特利尔以东约50公里的火鸡屠宰厂参观， 并接受面试。

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公司的发言人说：“他们当然需要钱来谋生，他们需要工作。如果他们有工作许可，我们对这些人很感兴趣。这些岗位是全职的，永久的职位，每小时工资在14.80到21加元之间，而且工厂也有工会组织”。

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“海地之家”的总干事维尔弗朗什（Villefranche）说，她的组织会密切关注被招募的那些寻求庇护者，因为他们不确定的身份可能使他们面临剥削。

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她说：“我们寻找雇人的合作公司时都会注意那些确认条件比较好，薪水也不错的公司。就目前而言，这是一个渴望求职者和雇到员工者之间的良好契机，可以让寻求庇护者感觉到在加拿大扎根。这对他们来说是一个很好的开始”。

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工作有点艰苦，但“是一个好的开头”

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阿米西亚尔也在大巴车上。他说他知道这项工作会比较艰苦，而且通勤也较累，但这是一份稳定的工作，值得尝试。他在工厂接受采访说：“我将尽一切努力谋生。如果我们不工作，就不会进步”。

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另一名去年8月份抵达加拿大的海地难民裘德·拉福特（Jude Lafortune）已在12月初被工厂聘用了。他穿着白色的大褂接受记者的采访说：“这里的每个人都非常受欢迎”。他认为这是开始加拿大生活的垫脚石。他和其他许多人一样，仍在等待移民听证会，看看他是否可以长期留在加拿大。收听

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文章分类: 人物社会移民与难民经济

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