Andrew Vaughan/Canadian Press

6件事告诉你北美今年冬天真是冷

作者 方华 | china@rcinet.ca
星期四 4 一月, 2018 , 暂无评论 ↓

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加拿大人刚刚从零下二、三十度的严寒天气中解脱了两天，在圣诞节和新年期间笼罩、肆虐加拿大的北极极地涡旋又卷土重来。

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据加拿大广播公司记者报道，除了加拿大和美国许多地区出现了几十年甚至上百年不遇的超低气温之外，还出现了一些罕见、甚至是前所未闻的情况。

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鲨鱼被冻死

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Atlantic White Shark Conservancy

美国大西洋沿岸Cape Cod在过去几个星期以来已经发现有3条鲨鱼搁浅后被冻死在岸边。

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企鹅冷得受不了

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Larry MacDougal /Canadian Press

加拿大卡尔加里市动物园在过去几个星期里已经好几次把企鹅送到室内避寒。该动物园的规定是在气温低于零下25摄氏度时企鹅不应该被留在室外；而12月最后一个星期卡尔加里地区的平均气温是零下28摄氏度。

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虽然这些帝王企鹅King penguins属于南极洲的耐寒动物、应该能够对付寒冷环境，但卡尔加里动物园考虑到这些企鹅多年在动物园环境生活，担心他们会被冻坏，为了安全起见还是把企鹅们送进室内。

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冬泳被取消

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Oakville 市冬泳活动水域被冰封 / Yanjun Li/CBC

加拿大不少地区取消了每年新年期间举行的被称为北极熊冬泳的活动。比如多伦多市北极熊俱乐部的新年跳进安大略湖的冬泳活动已经连续举行了13年，今年因为天气太冷、怕把人冻坏而取消。而离多伦多不远的Oakville市也取消了其已经举行了33年的北极熊冬泳活动。

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由于气温极低而且持续时间很长，一般很难结冰的安大略湖的许多水域被冻得结结实实、成了天然的巨大滑冰场。

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冰崩地震

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Alberta Beach 地层被冻得断裂 / Sharon Smith

加拿大阿尔伯塔省能源局说，1月1日阿尔伯塔省Alberta Beach村发生的两次里氏震级2级地震应该是由冰崩引发的。

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冰崩地震是指当气温突然暴降使得地表土壤中的积水快速冻结而引起的地表土层的断裂，因为水变成冰时体积会增大；这种突然出现的地面断裂往往伴有爆裂声音。

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海牛大量南下

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美国南部佛罗里达州近海有温泉或者是有发电厂排水管的海域突然出现了大量海牛，这些海牛还聚在一起相互取暖。

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尼亚加拉冰瀑布

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Aaron Lynett/Canadian Press

加拿大尼亚加拉大瀑布虽然由于水量巨大而没有被超低气温冻住，但瀑布溅出来的水花和水雾却被顷刻冻住，让尼亚加拉大瀑布附近区域好像到处是鬼斧神工的冰雕、出现了晶莹剔透、具有神话般美景的冰世界。

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