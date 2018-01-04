政府拉升最低工资雇主开始砍福利

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在安大略省政府从1月1日开始把最低工资从11.60加元提高到每小时14加元的情况下，一些公司开始从其它方面削减开支。

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据加拿大广播公司记者Aaron Saltzman报道，安大略省 Cobourg市一个Tim Hortons咖啡甜点连锁店分店的雇员收到雇主发来的通知，把原来每天带薪的工间休息改为无薪酬的工间休息、取消一些奖金项目、并要求雇员为公司医保福利项目支付更多的保费；该雇主表示做出这样的改变虽然令人遗憾，但在安大略省政府大幅度拉升最低工资的情况下，公司不得不从其他方面减少开支以确保能继续顺利经营。

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一些Tim Hortons 店员表示受到公司这样的对待让人郁闷；不过这些雇员在回答记者问题时要求不公开他们的姓名、以避免招来不好的后果。

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这个在安省 Cobourg市的Tim Hortons分店夫妻档老板是Ron Joyce Jr. 和 Jeri-Lynn Horton-Joyce，他们分别是Tim Hortons咖啡甜点连锁店公司的两位创始人Ron Joyce 的儿子和 Tim Horton的女儿。

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根据安大略省劳动法，雇主要为雇员提供半个小时的吃饭时间、但不需要为这吃饭时间支付工资；是否提供午饭时间之外的休息时间和是否支付休息时间的工资由雇主自行决定。

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