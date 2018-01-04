加拿大又一演艺界大腕受性骚扰指控

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在美国和加拿大演艺界大腕受到性骚扰或强奸指控而一个又一个滚鞍落马的情况下，加拿大舞台剧行业知名艺术总监Albert Schultz被迫离职。

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据加拿大广播公司记者Shanifa Nasser报道，Albert Schultz是加拿大知名舞台剧公司Soulpepper Theatre的艺术总监，他刚刚被4位在该舞台剧公司工作过的女演员指控性骚扰和性侵犯，这4位女演员已经分别向法院提出了控告。这些法庭诉讼的被告除了有Albert Schultz之外，还有Soulpepper Theatre公司，该公司管理层被指控对Albert Schultz的性骚扰行为不管不问。

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这4位女演员提出的性骚扰和性侵犯指控包括语言骚扰、对女演员露鸟、对女演员上下其手、甚至乱摸女演员隐私部位，等等。

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Albert Schultz虽然被迫离职，但否认这些女演员的指控，并表示会在法庭上洗清对他的诬陷。

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Albert Schultz在Soulpepper Theatre舞台剧公司工作已十多年，在此期间该舞台剧公司的作品Kim’s Convenience 被加拿大广播公司改编成电视剧，该电视剧不但受到观众喜爱而且获得了一些重要奖项。

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