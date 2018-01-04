从照片回顾20年前这个星期加拿大东部的冰暴灾害

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二十年前的这个星期，从1998年1月4日开始，魁北克南部和安大略省东部地区遭受了持续六天的冰暴灾害。

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© Canadian Press / Ryan Remiorz

冰暴是一系列天气状况独特组合的结果，到1月10日为止， 7天时间内降下了超过100毫米的冻雨和冰凌。室外的一切都被冰壳覆盖。数以万计的树木和树枝在冰的重压下折断，落下时又砸断电力线路。连很多高压输电塔也难以承受厚冰的重压而坍塌。

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© Canadian Press / Robert Galbraith

在高峰时期，超过三百万魁北克人，上百万安大略省民，以及新不伦瑞克省的数千人失去电力供应，个别地区直到数周后才恢复供电。

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© CBC

从此次冰暴造成的死亡人数来看，也可算是加拿大历史上最严重的自然灾害之一。

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虽然有不同的说法，但至少有25名人是直接因为冰暴而死亡，其中魁北克省21人，安大略省4人因一氧化碳中毒、创伤、火灾和体温过低而死亡。还有三名魁北克人因清除屋顶的冰雪等原因死亡。

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冰暴造成人们无法开车出门，因为车辆被冰冻住，许多道路被倒下的树木和电线封死。

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包括长期护理机构中的老年人在内的至少60万人被迫离开住所迁入旅馆或其他避难所，或有紧急备用电源的场所。

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当局宣布进入紧急状态。加拿大军队则做出了和平时期规模最大的部署，有15000多军人到魁北克省和安大略省东部参加救灾。他们清除道路上的树枝和碎片，救助困住的卡车和家属，帮助修理电网和其他基础设施。

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© Canadian Press / Ryan Remiorz

这次冰暴也产生了巨大的经济影响，保险索赔据说达到54亿加元，公用事业修理和生产力的损失则更大。魁北克的枫糖浆行业受到的影响最终，因为树木和糖浆生产线都被摧毁。那个行业的经济损失达数千万。

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© Canadian Press / Paul Chiasson

冰暴过后，魁北克省发起了以工程师罗杰·尼科莱特（Roger Nicolet）领导的调查。调查委员会在其报告中说：“面对难以预测的冰雪灾害，魁北克应该吸取教训， 做好应对灾难的准备，而魁北克水电公司要改建更安全的电网系统。

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冰雹之后魁北克水电公司花费了大约15加美元修复和重建网络。为了防止再出现多米诺骨牌似的坍塌，更换了很多高压电塔，并将一些线路埋设到地下。

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