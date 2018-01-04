中国不再进口废旧塑料，哈利法克斯为塑料垃圾头痛

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进入2018年，加拿大多个城市开始禁用塑料购物袋，蒙特利尔从1月1日开始，不列颠哥伦比亚省的维多利亚市将从7月1日开始，萨斯克彻温省也已开始讨论在全省范围内的禁塑行动。

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随着中国停止进口外国的废旧塑料，加拿大乃至北美的多个城市将会面临如何处理废旧塑料的难题。哈利法克斯市就是一个例证。

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© The Press of Atlantic City via AP / Edward Lea

加通社引述GlobalNews的报道说，哈利法克斯市正在为75吨废旧塑料寻找垃圾场。自从无法向中国出口之后，有300吨塑料垃圾已经存放了几个月。

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这些本来可以卖钱的回收塑料现在需要付钱去处理。在上一个财政年度，哈利法克斯市废旧物品回收行业的收入为216万多元，其中有7成以上来自向中国出售废旧物资。而现在他们已不再期望废旧塑料还能卖钱。

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市政府现在还没有批准回收公司要把废旧塑料倾倒到垃圾场的申请，正在省外寻找可以倾倒的场所。该省禁止往垃圾填埋场运送塑料垃圾。而如果将这些塑料垃圾运到其它省，除了运费不算，每倾倒一吨垃圾的价格约在100至125加元之间。

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该市负责垃圾处理的官员说，无论从经济的角度考虑，还是从环境的角度考虑，最好是将这些塑料垃圾在省内处理掉。省政府负责人则说，相关部门正在研究，预计在今年上半年能够做出决定。

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