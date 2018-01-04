罗马生菜在北美导致两人死亡，吃的时候要小心

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生菜生菜，就是要生吃，这是西方人几乎天天吃的东西，洗一洗，浇点调料，就进口了。

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但近来，罗马生菜在北美带来了一场大肠杆菌恐慌。

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自去年11月中旬以来，罗马生菜 Romaine Lettuce 导致的大肠杆菌感染，在加拿大和美国已经造成数十人生病，2人死亡。

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© Peter Cowan/CBC

加拿大广播公司 转载了加通社的一个报道，请有关专家谈大肠杆菌，以及如何避免生病。

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什么是大肠杆菌E. coli？

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报道说，大肠杆菌E. coli 细菌是一种肠道菌，存在于人和动物的肠道内，一般来说不会致病，但一些菌株，如这次罗马生菜所带的O157：H7菌株可引起严重的腹部痉挛、腹泻和呕吐。

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医学界的人士说，感染了大肠杆菌，健康的成年人通常在一周内能恢复健康，但少年儿童和老年人的反应要更为厉害，并使他们有出现致命肾衰竭的风险。

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污染源是什么？

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动物的粪便、用于灌溉农作物的水以及种植水果和蔬菜的土壤，都可以成为食物带上大肠杆菌的污染源。

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绿叶的蔬菜，比如生菜和菠菜，在收获期间和收获之后，如在搬运、储存和运输的过程中，都有可能会受到污染。

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还有，感染了大肠杆菌的人，也可以传播给其他人。

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赫尔博·斯彻霍恩（Herb Schellhorn）是加拿大哈密​​尔顿市麦克马斯特大学（McMaster University）的微生物学家，专门研究大肠杆菌和其他的食物污染源，他说，大肠杆菌的 O157：H7菌株非常厉害，具有高度的感染性，只要碰上一点就会生病。。

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来源地是哪里？

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这次的大肠杆菌疫情，加拿大东部 5个省份出现了41个病例，其中1人死亡，美国则遍及 13个州，有17个病例，也有1人死亡。

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加拿大食品检验局（Canadian Food Inspection Agency）牵头进行的一个调查已经确定，加拿大爆发的疫情，是由罗马生菜引起的，但这些受到污染的罗马生菜到底来自哪里现在还查不出来。

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美国疾病控制中心U.S. Centers for Disease Control 也已经得出结论，美国的病例，其大肠杆菌的菌株与加拿大的是一样的。

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加拿大微生物学家赫尔博·斯彻霍恩说，在一年中的这个时段，我们吃的大部分生菜都来自南方，所以，如果这次疫情是在加拿大和美国出现，则生菜有可能来自美国的加利福尼亚州、墨西哥或者其他种植罗马生菜的国家。不过，生菜也有可能是在处理过程中被污染的，比如带菌的人接触了生菜等等。

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他接着说，生菜容易腐烂，不像肉类那样可以先冻起来然后再进行测试，所以要找出其污染来源地不是那么容易

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怎么预防？

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© CBC

加拿大公共卫生署The Public Health Agency of Canada在网站上表示，吃生菜的时候，需要进行彻底清洗，用很多水冲，可以去掉大肠杆菌。

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但不少专家认为，为了安全，这段时间内最好不要买罗马生菜，以避免生病。

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或者，不妨象中国人那样，虽然名字是生菜，其实炒熟了或者放到汤里，也是蛮好吃的，最关键的，是不会生病。

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（RCI with CBC）

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