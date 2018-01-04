“加拿大最理想的人口规模应是现在的三倍”

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根据加拿大政府公布的目标，今后三年内计划接收100万移民。本来这已经超过了以往多年保持的每年移民25万至27万的数字，可有专家认为这个新目标仍然不足。加拿大记者兼作家道格·桑德斯（Doug Saunders）.就是其中之一。他认为，这个国家需要更多的人，最理想的人口规模是现在的三倍。

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桑德斯曾任《环球邮报》伦敦分社社长，现在是这份加拿大全国发行报纸的国际专栏作家。他对于许多问题有着全球的视野，驻外工作使他有机会从更远大的眼光反思和论述加拿大面临的问题。包括他一直关注的加拿大人口和移民问题。

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他自2010年以来出版了多本专著。最新的一本专著书名就是《让加拿大人口最大化：为什么三千五百万加拿大人还太少》。书中以国际性的眼光和多角度的分析， 提出和回答了人口少对加拿大的掣肘，

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加拿大曾有一个世纪，移出的人数甚至超过移入的人数

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© Knopf Canada

桑德斯在书的开头回溯了加拿大的历史和传统，认为加拿大一直过于拘谨。他在接受RCI英语组编辑采访时说：“在1812年战争结束和第二次世界大战结束之间，加拿大采取了一系列旨在限制发展的政策，也限制经济发展，关闭与美国的边界贸易，只为英国和其它一些英联邦国家提供原材料”。

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他提到的另一个事实可能会令很多加拿大感到惊讶：“在加拿大历史上头一百多年里，离开加拿大的移民人数甚至超过来到加拿大的人数，人们因为各种政治的、自然的、社会的原因离开加拿大”。

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他说，现在是解决人口问题，欢迎和鼓励人口增长的时候了。“我们的消费市场太小，没有独立的加拿大公司可以维持生存和竞争，我们的纳税人基础太小，不能支持我们所期望的规模所需的各种政府服务等等”。

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“由于加拿大各地人口密度低，特别是在最大的城市，我们生活在一种生态上难以为继的方式。 无论是出于经济原因、生态原因，还是文化方面的原因，加拿大都需要加大人口密度”。

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桑德斯解释说：“加拿大的那些所谓大城市大多是指它现有的基础设施的铺展和设备总和而已。而人口则没有形成一个可持续发展的规模。如果人口能增加一倍，这些城市的繁荣就能达到一个更高的层次。”

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桑德斯认为：“多伦多大部分地区都人口太少了，那里都是独立屋”

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他的这个说法可能会使多伦多的民众感到诧异。 这个加拿大最大城市，人口超过500万。 无论在本地人还是在游客眼里，都已经超大，交通拥挤。人们简直难以想象人口再增加三倍交通会堵塞多么严重。

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桑德斯认为，除了最大的城市中心之外，加拿大各地还有更多中等规模的城市，它们其实获益最大，尤其是那些拥有大学和社区学院的城市。

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“那些中等城市将越来越成为移民想要定居的地方。那些城市应该成为加拿大知识产权、创业和发明的中心”。

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© Canadian Press / Mark Blinch

“我们没有很好的家庭政策”

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桑德斯说：“加拿大人口增长缓慢的另一个重要原因是我们没有很好的家庭政策。这一点也是很多人原来没有意识到的，他们都一直认为加拿大在育儿方面的福利已经相当不错了。但我们有一个生育率差距，就是年轻夫妇想要拥有的孩子数量与他们最终拥有的家庭规模之间的差距。大约有十分之七的加拿大人说，他们没有多要孩子，是因为觉得无力负担更多的孩子”。

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因此桑德斯提出“重要的一点，就是要认识到，需要把现有的加拿大家庭纳入人口计划，部分原因是因为现在人们难以拥有他们想要的家庭规模，此外在政治上也比依赖移民更可行，因为在很多人心目中， 包括移民自己，是把移民当成资源的分享者，而如果是加拿大出生的人，则认为自己是一个共同项目的参与者。

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还有一点，加拿大与其他许多西方国家一样，正在越来越走向老龄化，他改变着全社会的生活和资源分配。联邦政府每年将移民配额提高也只能是部分地解决这一问题。所以桑德斯说，这有利于接近人口目标， 但同时我们应该考虑制定更加进步的家庭政策。但愿新的一年带给我们新的思考。

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