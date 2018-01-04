暴风雪袭击美国东海岸，多伦多机场航班推迟或停飞

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美国东海岸遭受暴风雪袭击，星期四（1月4日）纽约拉瓜迪亚机场（LaGuardia Airport）有超过 90% 的航班被取消。

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星期四美国东部一些地区的降雪预计将达到 45厘米。

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© Julio Cortez/Associated Press

多伦多皮尔逊国际机场 Toronto Pearson International Airport 自然也受到牵连，截至到周四上午，该机场已经有大约 15% 的航班被取消。

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大多伦多机场管理局（ GTAA）的 Beverly MacDonald 表示，由于周四晚上多伦多的温度预计将下降到 -33℃，严寒将进一步放缓皮尔逊机场的运作， 本周一的极度寒冷就曾导致数百个航班延误和取消。

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她告诉加拿大广播公司，寒冷的天气会影响车辆和设备，而且地勤人员的行动也会减慢。

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她说，我们要确保地勤人员的安全，他们不能在外面连续呆上 8小时，需要有充足的进到室内热身的机会。

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GTAA 提醒乘客们在来机场前查询自己航班的状况。

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（RCI with CBC）

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