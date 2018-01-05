加拿大新斯科舍省2017年接收了4千移民，中国人最多

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加拿大的新斯科舍省表示，2017年该省吸引了4000 名移民，是相当出色的一年。

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新省移民部长莉娜·迪亚布 Lena Diab 说，截至到 去年10月底，已经有 3845名移民在这里定居，预计2017年全年新斯科舍总共接收的移民将会超过4000人。

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新斯科舍省新移民的三大来源国是中国、印度和菲律宾。

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移民创业成功率高

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迪亚步告诉加拿大广播公司，对新斯科舍省来说，移民是越多越好。

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新省移民部长莉娜·迪亚布 Lena Diab © Canadian Press

迪亚布本人也是移民的女儿，她在新斯科舍省出生，两岁时随家人搬回黎巴嫩，11岁时又返回了新斯科舍省。

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她说，新移民在新斯科舍省的情况比加拿大其他地区的移民要好很多，包括移民的就业率比加拿大的平均水平要高，如果有文凭，新省移民在本专业工作的可能性也要比其他省份移民高出两倍。

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迪亚步还表示， 由移民创建的企业，在新斯科舍省经营三年后的成功率（71%）高于加拿大的平均水平（48%）。

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当地人对移民更欢迎

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省政府表示，现在大多数新斯科舍省人认为移民使这个省份变得更有意思，移民是这个省份发展的关键。

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新斯科舍省移民局去年秋季进行的一个调查显示，85% 的新斯科舍省人“相信移民对本省有积极的影响”，2016年的这个比例只有36%。

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加拿大新斯科舍省移民服务协会（ISANS）的执行主任盖瑞·米尔斯 Gerry Mills 对加拿大广播公司谈到了人们对移民的态度转变。

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盖瑞·米尔斯 Gerry Mills © CBC

米尔斯说，这是一个惊人的变化，现在有更多的雇主愿意招聘移民，有更多的志愿者愿意为移民提供服务。

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她说，这些人不仅仅是移民、难民，他们是新斯科舍人，他们生活在我们中间，和我们在一起，他们就是我们。

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解决贫困

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米尔斯指出，儿童贫困率和住房质量差仍然是新移民的重大问题，很多人在就业上面临挑战。

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她说，新斯科舍省移民服务协会目前正在帮助大约600名移民寻找工作，其中许多人受过高等教育，而且还有医生。

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盖瑞·米尔斯表示，这里很多人找不到家庭医生，移民中的医生也许可以解决一些问题。

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带来人口增长

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根据加拿大统计局的报告，新斯科舍省的人口出现了有史以来的最高增长，这要归功于移民。

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© Government of Nova Scotia

从 2015 年 4 月 1 日到 2016 年 4 月 1 日，新斯科舍省的人口增加了 4918人。

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2017年 新斯科舍省的人口达到了 957,600人，预计到2025年会达到 961650人。

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（RCI with CBC）

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