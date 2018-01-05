滚雪球? 一些安省公司开始削减员工福利

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在安大略省Cobourg市一家Tim Hortons 分店新年伊始率先削减员工福利后，该市其它几家Tim Hortons 分店的店主们也采取了同样的措施。

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据加拿大广播公司记者Aaron Saltzman报道，Tim Hortons咖啡连锁店在Port Hope 地区和Leamington 地区的分店店主们也采取了把原来带薪的工间休息改为无薪酬工间休息、取消一些奖金项目、并要求雇员为公司医保福利项目支付更多保费等措施。

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一些Tim Hortons分店店主们说，他们面对安大略省政府大幅度提高最低工资的措施没有其它的选择只能采取相应的措施应对，他们在尽最大的努力避免解雇员工。

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除了Tim Hortons咖啡甜点连锁店一些分店店主们采取削减员工福利的措施之外，安大略省餐饮业和服务业的一些店主也在采取类似的措施。

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比如 Sunset Grill餐馆连锁店的服务员收到通知，要求他们上交更多的小费给那些没有机会收取小费的雇员们。对于这些被要求多交25%小费的餐馆服务员们来说，省政府把最低工资增加20%的好处等于打了水漂。

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餐馆连锁店Wimpy’s 和 East Side Mario’s的服务员们也收到类似多上交小费的通知。

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安大略省Rainbow Foods食品商店通知其雇员，从1月1日开始每天带薪的工间休息改为无薪酬工间休息。

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安大略省Chatham地区的一个车行通知其提供驾驶服务的员工，从1月1日开始将不再给他们按小时付薪、而是改成按出驶次数和里程付费。

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RCI with CBC

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