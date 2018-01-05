安省省长指责Tim Hortons老板欺凌员工

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据加拿大广播公司记者Aaron Saltzman报道，在Tim Hortons咖啡甜点连锁店两位创始人的儿子和女儿拥有的Tim Hortons分店宣布为了应对最低工资猛升带来的财政压力而不得不削减员工福利后，安大略省省长韦恩Kathleen Wynne斥责说，这种做法与社会公平原则背道而驰、简直就是欺凌员工的行为。

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韦恩的安大略省自由党政府不但在今年1月1日把最低工资从11.60加元猛升到每小时14加元，而且预订在2019年把最低工资提高到每小时15加元。

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不过韦恩的自由党政府是否能够继续执政取决于今年举行的安大略省省选。

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加拿大广播公司记者多次请安省 Cobourg市Tim Hortons分店夫妻档店主Ron Joyce Jr. 和 Jeri-Lynn Horton-Joyce发表评论，但都没有得到回答。

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这对夫妻档店主分别是Tim Hortons咖啡甜点连锁店公司的两位创始人Ron Joyce 的儿子和 Tim Horton的女儿。

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Restaurant Brands公司要求旗下的Tim Hortons咖啡甜点连锁店分店店主们不要接受媒体的采访。

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不少Tim Hortons分店店主们要求买下Tim Hortons咖啡甜点连锁店的总公司Restaurant Brands 用提高咖啡和甜点的售价、减少使用折扣券、降低总公司索要的供货价格等措施帮助分店店主们应对由于最低工资的大幅度上升而带来的经营困难。他们对到目前为止总公司不理睬他们要求的做法很郁闷，有的分店店主表示要自己采取措施自救。

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