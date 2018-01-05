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为什么受到性侵犯的女性更多使用民事诉讼， 而非刑事指控

作者 亚明 | china@rcinet.ca
星期五 5 一月, 2018 , 暂无评论 ↓

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星期四，加拿大4位女演员召开记者会，宣布她们决定对男艺术总监艾伯特·舒尔茨（Albert Schultz）和他的舞台剧演艺公司提起民事诉讼，指控舒尔茨对她们的性骚扰和性侵犯。

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© Canadian Press/Frank Gunn

她们的代表律师之一亚历克西·伍德（Alexi Wood）在新闻发布会上说：“昨天有四位女演员针对舒尔茨和他的剧院公司提出民事诉讼。舒尔茨的行为影响了她们的职业生涯，她们遭遇到持续的性骚扰，包括语言的冒犯、非正常肢体接触，被摸敏感部位等。。”

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这四位女演员分别在自己的诉讼和索赔声明中详细地提到了从2000年至2013在工作场所遭遇的性骚扰。这些指控都还没有被法庭调查证实。而舒尔茨则在一份声明中否认自己的行为， 并表示要“自我保卫”自己。

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这几位女演员实际上是听取了律师的建议，提起民事诉讼的，因为这更有利于她们自己把握案件的进展。

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民事诉讼的几点不同

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法律专家说，许多受到性骚扰和性侵犯的妇女更愿意走民事诉讼程序，回避刑事法庭是有原因的。

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首先在刑事案件中，案件有两方的代表：一方面是代表国家的公诉人，另一方是被告。控告人是国家代表，这意味着他既不能聘请律师代理，也无法对诉讼程序中有发言权。

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多伦多专门从事性虐待诉讼的律师洛丽塔·梅里特（Loretta Merritt）说：“公诉人不是公共汽车的司机，法官才是。公诉人只是车上的一名参与者，当然是很重要的乘客，但对整个过程没有任何控制权。但是在民事审判中，原告对诉讼案件如何展开可以把控”。

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另一名律师苏珊·维拉（Susan Vella）解释说：“赋予原告权力是民事司法制度对刑事制度的一个巨大优势。原告可以通过指示自己的律师，把意见传达出去”。

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代表此次起诉舒尔茨案中四名女性的律师之一亚历克西·伍德（Alexi Wood）表示，她的当事人决定选择这条道路，因为“对于她们来说，他们可以得到律师提供的咨询，律师也可以代表她们出庭发声，而她们可以掌握诉讼的控制权”。

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选择民事诉讼的另一个好处是举证责任要低得多。而刑事案件对证据的要求很高， 这从性侵犯刑事案定罪比例很低就能证明。2012年的一项研究发现，大约在1000件性侵案中，有33人举报出来，12个性侵者受到起诉，六人被审判，三个被定罪。

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在刑事审判中，需要定罪的证据“超越合理怀疑”的门槛。而在民事案件中，原告的律师只需要证明被告承担赔偿责任的可能性。

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梅里特律师说：“这意味着诉讼成功的可能性更高，你甚至可以想象有51％胜诉的可能性”。

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维拉律师补充说：在刑事审判中，被告没有义务对相关证据或文件表明态度，而在民事审判中，他们必须表达观点。民事诉讼可以提供一个更公平的竞争环境，因为被告无权根据宪章保持沉默。被告人有同样的义务展示所有相关的文件和信息，与原告一样提交证据和信息接受法庭审查。

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最后一点不同是，在民事审判中如果原告获得成功，就有机会获得某种经济赔偿。对此梅里特律师说：“整个刑事司法系统的程序不是为赔偿申诉人或遭受性侵犯的人设计的，二是为惩罚罪犯设计的”。

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同样，在民事诉讼中，原告也可以将被告的范围延伸， 除当事人外， 也可以针对其他相关责任人。就像此案件中，处理起诉舒尔茨，还带上了他的雇主Soulpepper剧院公司。

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律师提到了一个事实，舒尔茨曾私自闯进女更衣室，当女演员向公司告状之后，舒尔茨并未受到任何警告和处罚。这使他们意识到告状是没用的，要么哑忍，要么就走人。

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民事诉讼也有可能面临的问题

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但是走民事诉讼程序也有会面临的问题。诸如案件可能拖的时间很长，甚至拖延多年。还有就是除非民事诉讼人能用判决金额支付法律费用，否则原告就要自己负担法律费用。

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多伦多刑事律师大卫·巴特（David Butt）也专门研究性侵犯案件，他说，在实际案件中，很多加拿大人为类似案件支付了很高的成本。“原告必须承担整个诉讼的费用，如果是一场漫长而艰苦的民事审判，法律费用很容易达到六位数。同样，如果原告败诉，他们还要支付被告方的一部分法律费用。

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巴特还提到，“刑法典”中还有一些在民事程序中没有的特别的程序保护措施，比如获取私人文件， 包括受到性侵害者的医疗信息。而在民事诉讼中这些信息都无法受到保护。收听

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