保守党参议员林恩•贝雅克因种族言论被开除出议员团

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加拿大联邦议会参议院议员林恩·贝雅克（Lynn Beyak）曾在原住民寄宿学校历史问题上发表不同看法。她认为，虽然被从家中带走的很多原住民儿童受到虐待，但当时发起寄宿学校的最初动机是“善意”的。她在网站上发表了上百篇文章或短信，为自己的这一观点辩护。

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© lynnbeyak.sencanada.ca

贝雅克的有些言辞被认为是“种族主义”言论。例如她办公室的网站上写到：“如果谁想不到酒精、毒品和乱伦已经进入北方儿童的生活，谁就是太天真了”。另一篇文章则说：“我不是人类学家，但我知道只有机会主义者才想不用通过努力就能得到想要的东西。工业化和现代农业都重视努力工作，与坐等政府福利永远是冲突的”。

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星期四，议会官方反对党保守党领袖安德鲁·谢尔（Andrew Scheer）发表一份声明说，他曾要求贝雅克删除那些与上述言辞类似的评论，但遭到拒绝。因此决定将她开除出保守党的议员团。

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谢尔的发言人说：“贝雅克的话中意味着说原住民比其他加拿大人懒惰，这简直就是种族主义。而保守党及核心小组都不能容忍种族主义。”

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贝雅克是2013年保守党执政时由总理斯蒂芬·哈珀（Stephen Harper）任命为参议员的。此前已经因为这些言论被保守党撤销了所有在议会专门委员会中的职务。这次又被开除出保守党议员团，不再有党派身份，但可以继续担任参议员。

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