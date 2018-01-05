卡尔加里一流浪汉两年前被陌生夫妇收留，已获新生

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凯文·斯韦泽（Kevin Swayzie）曾是卡尔加里的一名流浪汉，他染上了毒瘾和酗酒，还曾因轻微犯罪被通缉，生活可以说是一塌糊涂。直到两个陌生人把他接到家里关照他，他才慢慢转入正常人的生活。

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斯韦泽说：“我真的很感激那些大好人。他们是我成长过程中，从未遇到过的大好人”。

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斯韦泽出生时就有泌尿循环障碍，脑损伤又造成他学习困难。他没见过亲生父亲，母亲有精神问题，继父则是个很暴力的酗酒者。他20岁时离开了家，父母后来相继去世。他12年来没有找到固定住所，每月拿到福利支票，就去泡酒吧，尝试毒品。钱花完了就在街头流浪，还曾因在商店小偷小摸等行为被警方通缉。

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© CBC / Rosa Marchitelli

斯韦泽曾经尝试回到正常生活，但没有成功，直到遇到了卡尔加里的护士辛迪·杰曼（Cindy Germain）和她的丈夫一家。

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辛迪的丈夫皮埃尔·杰曼是一位牧师。他们在市郊买了一所房子，与成年的儿子和宠物鹦鹉一起住在那里。2015年，他们参加了一个慈善组织倡导的把流浪者带回家的活动，在7月份接纳了斯韦泽。

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当时斯韦泽只随身带了一个小盒子，当然还有在法律、毒品和酒精方面的许多麻烦， 总之情况比夫妇俩想象的更糟糕。

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辛迪和丈夫帮助他处理逮捕令，指导他参加一个“转向精神卫生”的辅导，并教他如何花钱有计划。虽然改变斯韦泽的坏习惯很难，而且期间他也曾消失几天，回来时满身酒气。但夫妇俩没有灰心，仍然耐心地帮助他改变。

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在斯韦泽精神状况稳定之后，他们又鼓励他出去找工作。现在他是Cineplex电影院的收票员。

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斯韦泽说：“他们帮助我，让我看到自己在生活中的价值，可以在生活中做很好的事情”。

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现在他成了辛迪家的新成员，过着稳定的家庭生活，甚至还一起外出度假，目前正为下一次到加利福尼亚威尼斯海滩的家庭度假而储蓄。

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记者问斯韦泽是否今后会搬出去，辛迪一家希望他留下来，而他自己还没有搬出去的打算。他还说正计划去参加劝导街头小孩的活动。

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