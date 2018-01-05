加拿大失业率掉到 42年来最低，魁省就业引人注目

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2017年12月加拿大新增了7.9万个就业机会，大大超过专家预期，使全国失业率降到自1976年以来的最低水平。

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星期五（1月5日）加拿大统计局报告说，12月的失业率为 5.7%，这是42年以来的最低纪录。

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© Todd Korol/Reuters

加拿大的每个省在12月都增加了就业机会，但阿尔伯达省和魁北克省的工作职位增加最多，新增的工作中超过一半是在阿省和魁省，这两个省各增加了2.6万多个工作职位。

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蒙特利尔银行（Bank of Montreal）的经济学家卡夫茨基（Robert Kavcic）在给客户的一份报告中指出：“魁北克省是今年在就业上最引人注目的省份，创下了失业率 4.9% 的纪录”。

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自就业数据出来后，加元立即跃升，星期五上午，1 加元兑 80.74美分。

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