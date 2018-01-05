为 NAFTA 努力：加拿大三位部长本周前往美国

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

进入新的一年，加拿大政府继续为挽救北美自由贸易协定 NAFTA 开展魅力攻势。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

这个星期，加拿大的三名内阁部长前往美国​，以​推动贸易。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大广播公司报道说，加拿大公共安全部长拉尔夫·古德尔（Ralph Goodale）在美国肯塔基州，与包括州长马特·贝文（Matt Bevin）在内的高级官员举行一系列会议。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大环境部长凯瑟琳·麦肯纳（Catherine McKenna）在加州访问两天，讨论有关清洁能源和贸易上的事宜。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大农业部长劳伦斯·麦考莱 （Lawrence MacAulay）本周五开始在田纳西州访问三天，参加美国农业部门联合会的年度贸易展。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

两名政府消息人士告诉加拿大广播公司，在北美自由贸易协定紧张的谈判进程中，将有更多的部长和议会议员加入“魅力攻势”，前往美国访问。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

自由党政府在大约1年前发起了这个 “魅力” 战略，在过去的12个月中，加拿大内阁的核心成员已经先后会晤了数百名美国政客，争取他们对北美自由贸易协定的支持。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

© Manuel Balce Ceneta/Associated Press

（RCI with CBC）

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

欢迎合法转载，需注明作者、加广中文、www.rcinet.ca、微信ID:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada